「排骨髮夾」逼真到誤啃！戴出門頭飄肉香　秋刀魚髮箍好有趣

編輯／Emily 圖／翻攝自world.taobao.com、foodishstore.jp

食物造型小物總是讓吃貨們沒有抵抗力，最近有一款「排骨髮夾」愛吃肉的女孩一定要知道，這款髮夾把清燉排骨厚厚的肉、紋路、油光、中間的骨頭神還原，做成立體髮夾，戴在頭上搞怪又可愛，走出門絕對回頭率爆高，餓了還能拿起來望梅止渴一下，實在是太有趣了。

「排骨髮夾」造型創意十足，把肉食控愛吃的排骨，做成能戴在頭上的髮夾，從中間的骨頭到外層包裹的肉，看起來都超逼真，連上面的紋路、油光等細節都有做出來，放在一盤排骨裡，真的能魚目混珠，好想直接拿來啃。雖然要恥力夠高才敢戴出門，但其實夾上去莫名可愛，不管是正面夾瀏海，或搭配丸子頭當裝飾都可以。

除了「排骨髮夾」，還有更多奇奇怪怪的食物造型髮夾，讓人想多蒐集一些，像雞翅、海帶、毛豆等造型都一樣逼真，還有小小支的串燒款式，一次可以同時夾好幾個，搭配起來就像在頭上開燒烤派對！如果不敢當髮夾，也可以把這些小物夾在包包上，揹出門絕對會成為焦點。

喜歡食物造型小物的話，日本的食物模型公司也有推出可愛的「食物髮夾」系列，有章魚燒、炸蝦、荷包蛋等不同造型，其中有一款還做成木頭飯匙的形狀，上面還有一坨軟Q的白米飯，看了真想拿來吃，另外還有一款「秋刀魚髮箍」，讓細長的秋刀魚幫你固定雜亂髮絲，戴去派對、活動超吸睛。

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