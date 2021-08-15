體驗「人生最紅的一日」！拿著酒杯逛法國薩瓦省酒莊　佐葡萄藤燻的臘腸

文、圖／Ean

透過飲食，是快速認識當地文化的重要一環，但我始終有個罩門，是酒。酒量奇差如我，卻因採訪工作，在 2019 年連續走訪澳洲新南威爾斯酒莊、四川瀘州老窖等東西方幾個釀酒勝地，基於工作所需，還是得硬著頭皮頂著面紅耳赤品個幾口，方能稍微介紹分享。其中，最難忘是該年盛夏的法國之旅，我在尚貝里（Chambery）經歷了人生目前最「紅」的一天。

▲度過人生目前最紅的一日，微醺的開心，至今難忘

尚貝里，是法國東南部的薩瓦（Savoie）省會 ，這裏是法國古老的葡萄酒產區之一，名氣不若波爾多、勃根地響亮，最主要是因為產量。好茶要用手摘，細探薩瓦葡萄酒產量之所以稀少，也正是因為這裡的葡萄完全需要人工採摘，並非要挾量控價，而是受限地形所致。這的葡萄園分佈山坡上，坡度最大多達 30度，只能仰賴人工採收，導致薩瓦葡萄酒僅佔全法國的千分之三。但有趣是，儘管產量非常稀少，但據說卻又是全法國種植葡萄品種最多的葡萄酒產區，一共擁有 23 種，其中甚至有 8 種是當地才有的葡萄品種，更加凸顯了薩瓦葡萄酒的珍稀與難得。

▲葡萄園遍佈山坡，導致採收得靠人工

▲葡萄園風景秀麗，使人無酒也醉

▲順坡而上，前往品酒之旅的第一個驚喜

陽光燦燦的夏季這日，在當地的葡萄酒專家 Bernard Vissoud 帶領下，我們來到 Philippe Grisard 酒莊展開一趟難忘的品酒之旅。頂著艷陽，直接爬坡走上葡萄園，他們在一只橡木桶上放了冰鎮著的幾支酒並提供起司一起品飲。我美好的粗心大意就發生在這，接過一細口杯的金黃清澈氣泡酒，試飲一小口，驚喜覺得酒味不重，於是輕忽的開始大口啜飲，後來才知道，氣泡酒其實很容易醉，二氧化碳會讓酒精吸收得更快，但為時已晚，我已滿臉通紅，而正式的品酒之旅尚未正式展開，我已在迎賓之始飄飄然。但這裡風景極好，就算手上少了美酒催化，也會令人迷醉。

▲葡萄園裡的橡木桶，成了迎賓的最佳酒桌

▲葡萄酒專家 Bernard Vissoud 專業的介紹每款酒的風味與特色

▲敬美好風景與人情

接著邀請走入酒窖，每個人獲得一只掛在脖子上的黑袋子，用意是品酒過程中，能隨時把個人的酒杯穩妥地放在袋子，方便行動，相當貼心。為了標記這個難忘日子，我後來把這組酒杯與黑袋子特地帶回台灣當作這趟的紀念品。

▲我這趟旅行的紀念品，品飲酒杯與掛在脖子上的黑色攜行袋

約一小時的時間，節奏很快的共試品了十款紅白酒，若像酒力不好如我，不妨淺嘗輒止，不用全部喝完、可把剩下的酒倒進黑色的回收桶。即便喝不多，但已讓我頭暈臉紅了好一陣子，被同行朋友看笑話，但卻是很開心的新鮮體驗。我喜歡這種不是為了應酬的社交飲酒，單純的、只是想去感受眼前葡萄酒專家在介紹每款酒所形容的氣味與酸澀醇，一如我喜歡品茶與咖啡那樣。

▲對葡萄酒知識淺薄的我，跟著一支喝過一支，也是很有收穫

▲美好的體驗，站在葡萄園裡品嚐這風土的甘美

酒莊很貼心與專業，準備一整桌美食來讓大夥佐酒，除了多款起司，還有麵包、水果，其中最特別是使用葡萄籐枝煙燻的特製肉腸。這回來到 Philippe Grisard 酒莊，是我體驗過最接地氣又有質感的品酒活動，葡萄園裡的歡迎儀式、酒窖裡的專業介紹到富特色的佐酒佳餚，透過眼前艷如紅寶的酒液，我嚐到不光是尚貝里的風土氣味，更是在地人對生活的品味。

▲用葡萄籐枝煙燻的特製肉腸

▲簡單的餐食擺設，自然、又見品味

/ Info. /

Maison Philippe Grisard 酒莊

電話：+33 4 79 84 30 91

地址：33 place du Maréchet, 73800 Cruet France

葡萄酒專家 Bernard Vissoud 聯繫方式

email：[email protected]

網站

▲陽光下的葡萄園，風景讓人舒心



作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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