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FENDI 再聯名RIMOWA​ 行李箱曝光！整片奢華「F logo」必成斷貨王

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▲FENDI 與RIMOWA 聯名 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 再度與德國精品行李箱品牌RIMOWA 聯名 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

德國精品行李箱品牌RIMOWA每每跨界聯名都引發熱潮，此次將再度攜手FENDI，打造專屬的「FF logo」圖騰行李箱，以髮絲紋的效果出現在鋁材上，隨著光線綻放不同視覺效果，一次滿足兩大精品粉絲，勢必成為下一件斷貨王。

▲天后蔡依林在2017年親自為聯名行李箱拍照PO文 。

FENDI 與RIMOWA 在2017年就有過合作，當初是為慶祝鋁鎂合金旅行箱推出80週年，在束帶與提把中加入亮麗色彩，果然一鳴驚人。隨後2018年延續同款式推出新色，連天后蔡依林也親自為聯名行李箱拍照PO文，深深著迷於聯名魅力。

▲FENDI 與RIMOWA 聯名 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 與RIMOWA 聯名 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 與RIMOWA 聯名 。（圖／品牌提供）

▲「FF logo 」圖案以髮絲紋的效果出現在鋁材上 。（圖／品牌提供）

而今兩大品牌再度攜手合作，行李箱的頂部和側面皆加上黑色 Cuoio Romano 皮革提把。而FENDI 品牌著名的 「FF logo 」圖案以髮絲紋的效果出現在鋁材上，會隨著光線變化而呈現出不同風情，將會提供全黑色和自然鋁色兩種顏色可供選擇，並且搭配撞色效果的黑色提把，增添辨識度。

▲FENDI 與RIMOWA 聯名 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 與RIMOWA 聯名 。（圖／品牌提供）

▲皮革名牌可打造專屬姓名 。（圖／品牌提供）

打開行李箱之後，內部則是運用現代典雅的氯丁橡膠黑色襯裡，襯裡上有黑色壓花 FF logo 圖案，並可以單獨調整 Flex-Divider 系統，讓這款行李箱具有極佳的機能性。不光如此，想要打造個人辨識度的民眾，此次還附有使用 Cuoio Romano 皮革製成的名牌，能夠和精品包款一樣，用燙印工藝加上姓名字母縮寫，外出絕不怕拎錯。本次預計在8月底於FENDI 官網預購，9月起於特定 FENDI 精品店販售。

關鍵字：

RIMOWA, 行李箱, FENDI, 聯名

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