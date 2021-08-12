fb ig video ETtoday search mobile

珍妮佛安妮斯頓「遮羞布」擋著、大開腿沒在怕！釣出「她」讚：女神

>

編輯／JJ

美國女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）今年已52歲，但是容貌、身材似乎早已凍住了，多年來幾乎沒什麼改變，近日珍妮佛安妮斯頓登上美版《InStyle》九月號雜誌，拍攝一系列時尚大片，封面上她穿著白色開衩裙裝，將雙腿向兩側大開，僅留一片布料當「遮羞布」遮擋，大膽姿勢讓粉絲全定住目光看呆，還釣出莉莉柯林斯大讚：「女神！」

美劇《六人行》（Friends）可說是經典中的經典，陪伴著許多人度過青春時光，也讓珍妮佛安妮斯頓與其他演員們紅遍大街小巷，睽違17年，主演群六人再度合體演出，於今年五月播出《六人行：重聚篇》，讓劇迷們嗨翻了。

珍妮佛安妮斯頓於劇中的演出，也讓人驚嘆她保養有成，如今已邁入50歲大關、今年52歲的她，這些年來依然保持著姣好的身材，近日拍攝雜誌畫報，珍妮佛安妮斯頓不吝嗇打開尺度，先是穿著純白色MICHAEL KORS的開衩裙裝，將雙腿伸出兩側開衩的縫隙，視線直逼大腿根部，中間的裙襬布料則像是「遮羞布」一樣剛好遮在前方，撩人的姿勢超級吸睛，粉絲通通讚賞：「很美」、「怎麼越老越性感？」甚至釣出莉莉柯林斯留言：「女神！」

接著珍妮佛安妮斯頓還換上SAINT LAURENT的迷你短裙裝，再次展現腿部精實線條，即使赤腳也能營造出宛如穿著高跟鞋般的修長效果；此外，她也嘗試GUCCI的印花西裝套裝，中性版型、合身的剪裁，俐落有氣勢，駕馭起不同風格都遊刃有餘。

►西班牙王后、姐妹花公主穿平價ZARA洋裝　高衣Ｑ親民作風獲網大讚

►金高銀最近「好感系」穿搭太好看了　全是女孩衣櫃裡都有的單品

關鍵字：

珍妮佛安妮斯頓, Jennifer Aniston

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜

愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜

金高銀最近「好感系」穿搭太好看了　全是女孩衣櫃裡都有的單品

金高銀最近「好感系」穿搭太好看了　全是女孩衣櫃裡都有的單品

遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

情人節優惠！星巴克「限定3天」第二杯半價　2間連鎖咖啡週末買一送一 誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕 4星座「戀人出軌率最高」　摩羯太悶騷易招小三篡位，連巨蟹也中獎 UNIQLO +J大特價190元、Theory洋裝半價！大師級聯名降價還不買爆 Q彈舒眠枕一顆才200元！飯店等級的舒適度　防瞞、可水洗CP值爆高 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 今日開搶！蘭芝聯名三星的消光紫小方盒氣墊，全台限量僅300組

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面