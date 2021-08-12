珍妮佛安妮斯頓「遮羞布」擋著、大開腿沒在怕！釣出「她」讚：女神

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美國女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）今年已52歲，但是容貌、身材似乎早已凍住了，多年來幾乎沒什麼改變，近日珍妮佛安妮斯頓登上美版《InStyle》九月號雜誌，拍攝一系列時尚大片，封面上她穿著白色開衩裙裝，將雙腿向兩側大開，僅留一片布料當「遮羞布」遮擋，大膽姿勢讓粉絲全定住目光看呆，還釣出莉莉柯林斯大讚：「女神！」

美劇《六人行》（Friends）可說是經典中的經典，陪伴著許多人度過青春時光，也讓珍妮佛安妮斯頓與其他演員們紅遍大街小巷，睽違17年，主演群六人再度合體演出，於今年五月播出《六人行：重聚篇》，讓劇迷們嗨翻了。

珍妮佛安妮斯頓於劇中的演出，也讓人驚嘆她保養有成，如今已邁入50歲大關、今年52歲的她，這些年來依然保持著姣好的身材，近日拍攝雜誌畫報，珍妮佛安妮斯頓不吝嗇打開尺度，先是穿著純白色MICHAEL KORS的開衩裙裝，將雙腿伸出兩側開衩的縫隙，視線直逼大腿根部，中間的裙襬布料則像是「遮羞布」一樣剛好遮在前方，撩人的姿勢超級吸睛，粉絲通通讚賞：「很美」、「怎麼越老越性感？」甚至釣出莉莉柯林斯留言：「女神！」

接著珍妮佛安妮斯頓還換上SAINT LAURENT的迷你短裙裝，再次展現腿部精實線條，即使赤腳也能營造出宛如穿著高跟鞋般的修長效果；此外，她也嘗試GUCCI的印花西裝套裝，中性版型、合身的剪裁，俐落有氣勢，駕馭起不同風格都遊刃有餘。

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