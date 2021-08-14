全台熱門「千層蛋糕」TOP10！52層楓糖奶油厚到爆、芋頭口味更是必吃

圖、文／MENU美食誌

你是不是也愛皮嫩餡多的千層蛋糕呢？一入口的層次感讓人無法忘懷！來看看全台十大熱門的千層蛋糕吧！

TOP 10／DOU MAISON 兜空間

台南市／中西區

傳說中的52層名副其實的千層蛋糕！隱藏在兜空間的3樓！有楓糖與抹茶口味，必點經典楓糖千層！清爽的鮮奶油加上楓糖的香甜味，餅皮厚薄度適中、口感層層分明！一塊居然只要160元，台南人太幸福！目前已開放內用囉！

▲52層千層蛋糕（圖／美食客好疊油玉玲提供）

TOP 9／稍甜 SYRUPLESS

台北市／松山區

捷運台北小巨蛋站附近巷弄內的白色系溫馨甜點店。販售多種口味的千層，蜜蘋鐵觀音、草莓提拉米蘇千層等水果系列千層！其他伯爵茶、抹茶、巧克力千層口味也大受好評！口感濕潤不甜膩！已經開放內用囉，低消為一杯飲品！

▲稍甜 SYRUPLESS（圖／美食客王涵甄提供）

TOP 8／沒有特別計畫CAFE

新北市／淡水區

去淡水怎麼能不去咖啡廳坐坐？泰式奶茶千層蛋糕 的口感很不錯，味道也不會太甜！必吃抹茶千層，淋上濃郁抹茶醬，上層還放上一些堅果！餅皮柔軟滑順、滿滿抹茶香叫人懷念！目前仍維持外帶方式，內用需等待店家在粉專公告哦！

▲泰式奶茶千層蛋糕（圖／美食客Chuyi提供）

TOP 7／REVERSE

宜蘭縣／羅東鎮

這間宜蘭紅翻天的咖啡廳又上榜啦！千層鮮奶油多、草莓也給得多！餅皮口感濕潤，非常順口！目前仍不開放內用，外帶甜點數量有限，只提供提前預訂取餐！建議提前一天私訊粉專詢問！

▲宜蘭紅翻天的咖啡廳（圖／美食客a_bite_by_hua__提供）

TOP 6／花鳥川水果千層蛋糕

台中市／西區、烏日區

最近很夯的伴手禮！法式薄餅搭配一層層的檸檬生乳奶霜，清香又濕潤！頂部是檸檬醃漬過的蘋果片，味道比蛋糕體再酸一點，脆口的漬蘋果是很好的點綴！本店跟台中高鐵站店都正常營業中，其他縣市也可以宅配喔！

▲花鳥川水果千層蛋糕（圖／美食客WinnieHung提供）

TOP 5／漫拾

台北市／大同區

在捷運中山站附近的超佛心不限時咖啡廳！販售的千層口味都頗具特色，榴槤千層、彩虹千層、芝麻花生千層等。草莓抹茶千層 有抹茶的清香味，搭配草莓酸甜味相當合適！甜點價位幾乎都是兩百元有找！有開放內用啦，低消一杯飲品呦！

▲漫拾（圖／美食客Nini Wang提供）

TOP 4／食聚咖啡 GATHER CAFE

宜蘭縣／壯圍鄉

宜蘭的排隊甜點店！開店不到三小時甜點全部完售，許多人慕名而來！千層餅皮偏厚，內餡水果豐富！芋頭千層也是必吃，濃郁芋頭香跟餅皮搭配超完美！因店面用餐空間較小仍未開放內用，可以到店外帶呦！

▲食聚咖啡 GATHER CAFE（圖／美食客Milliie_Mi提供）

TOP 3／深藍咖啡館

台南市／東區、安平區

看到這深藍色的盤子與可愛的圓點蛋糕膜，就知道是台南必吃的深藍咖啡館啦！甘納許千層蛋糕有巧克力與鮮奶油的完美結合，脆口的巧克力增添層次！千層口味選擇多，現在兩間店面都只提供店面自取外帶哦！

▲深藍咖啡館（圖／美食客桃子提供）

TOP 2／序曲 OVERTURE

台中市／北區、西區

台中有名的序曲也不容錯過！藍色多瑙河的伯爵茶香超濃郁，每一口都吃得到茶葉！鮮奶油很細緻，吃完一整塊都不膩口！觀音・力是栗子與鐵觀音的結合，茶香與栗子香超級搭！目前三間序曲都只開放外帶，可以在早上10開始預訂哦！

▲台中有名的序曲。（圖／美食客不愛甜的螞蟻提供）

TOP 1／冰屋X先生 SENSEI 手作千層

高雄市／三民區

高雄最強冰店與最強千層聯手開店！千層口味多樣，餅皮貼和緊密、口感扎實！人氣抹茶口味不管是搭芒果還是起司都很優秀！吃完千層還能再點碗冰，肚子撐得很幸福呀！現在三間先生千層分店都開放內用囉，防疫外帶85折優惠延長至8/31！

▲高雄最強冰店與最強千層聯手開店（圖／美食客fish27提供）

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