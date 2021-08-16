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南台灣素食地圖存起來！義大利麵、燒烤都有　精緻壽司也是蔬果打造

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圖、文／MENU美食誌

到了美食之都卻因為吃素而困擾嗎？小編整理了南台灣9間素食餐廳，每一間看起來都超好吃！

小有名堂 SYUAN NOODLES & COFFEE
嘉義市／東區

一間溫馨風格的蔬食麵館，貼心將食材一一列在菜單上，如果有不吃的配料記得先告知避免浪費！原味豆乳拉麵湯底用豆漿調配，口味清爽無負擔！重口味者可以點擔擔麵，香氣十足！目前店面休息中，先收藏起來期待之後見面！

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲蔬食麵館（圖／美食客恐龍美食X WU日常提供）

漢來蔬食
台南市／東區 ｜ 高雄市/左營區、大樹區

漢來美食集團旗下素食餐廳，菜色非常豐富多樣！人數少想單點有中式點心、熱菜、主食、腸粉等，多人團體也有配好的合菜！菜色精緻CP值高，餐點口味優！目前有開放內用，在家吃膩了不妨試試吧！

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲漢來蔬食（圖／美食客hannah提供）

BONJOUR輕食早午餐
台南市／中西區

一間販售輕食早午餐、漢堡、法式薄餅的素食餐廳！漢堡可選要五穀或胡蘿蔔麵包，必吃三杯菇菇漢堡，沒有素料、素肉，是道真正的蔬食，杏包菇料理後水份沒有流失且夠味！目前還沒開放內用，可透過Ubereats線上訂餐哦！

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲台南素食早午餐（圖／美食客水樹小姐隨意吃提供）

小鹿日嚐
台南市／北區

早午餐天堂台南的素食早午餐還有這一間！日式鄉村風的擺設與各種日系雜貨溫馨又可愛！ 這麼豐盛的餐是蛋奶素，生菜使用自家水耕蔬菜，調味恰到好處很美味！內用座位不多，建議電話預約或提前粉專私訊預約呦！

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲這麼豐盛的餐是蛋奶素，生菜使用自家水耕蔬菜（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

自然熟CLEAN & WILD EATS
台南市／中西區

沒想到素食義大利麵口味也能有六種這麼多！橄欖油清炒、鮮奶油白醬、蕃茄紅醬、青醬、和風與咖哩，連葷食者看了都食指大動啦！醬汁濃郁每一口都好吃！平日午餐義大利麵會附一杯飲品，假日跟晚間也可以加價套餐！還未開放內用喔！

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲自然熟CLEAN & WILD EATS（圖／美食客提拉米蘇提供）

SOI純植物甜點
台南市／東區

吃素食也能享用又美又好吃的甜點！使用全植物性的食材、無蛋奶，對身體無負擔，不吃素也很推哦！草莓千層「誕」糕口感扎實，口味偏酸！芒果季推出楊枝甘露口味也很值得試試！目前無開放內用，可以到官網訂購甜點到家！

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲SOI純植物甜點（圖／美食客尋飽提供）

小孩吃素
台南市／中西區 ｜ 高雄市/苓雅區

台南跟高雄店都位於巷弄內，裝潢溫馨文青。除了義大利麵外，也有丼飯、漢堡。餐點皆含蛋奶、五辛，吃全素記得告知店員哦！餐點品項口味佳又有創意，牛奶飲品皆可更換豆漿！目前兩間分店皆有開放內用哦！

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲小孩吃素（圖／美食客鹹鹹提供）

五郎時食
高雄市／左營區

這間無菜單日式料理居然是素食！部分餐點含有蛋奶及五辛，全素請先告知。餐點精緻程度讓人無法相信是無使用葷料及動物性調味料的料理！選用新鮮蔬果打造出素食饗宴！目前有開放內用，限制用餐時間一小時。

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲素食的無菜單日式料理（圖／美食客Andrea提供）

昱川全素食燒烤
高雄市／鳳山區

雖然是叫燒烤店，但提供的餐點可說是包羅萬象！燒烤、炸物、麻辣燙、主食、日式、韓式、義式料理都有供應！簡直是素食者的天堂！價格便宜又大碗，素食章魚燒也很吸引人！還有二樓露天雅座可以用餐放鬆，目前可用Ubereats外送到家哦！

▲南部素食。（圖／MENU美食誌）

▲昱川全素食燒烤（圖／美食客貪吃容容大王提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台南, 合菜, 嘉義, 壽司, 宵夜, 拉麵, 日式料理, 早午餐, 漢堡, 炸物, 甜點, 素食, 義大利麵, 蔬食, 高雄

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