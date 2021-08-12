fb ig video ETtoday search mobile

日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」！第5睡前吃也不怕胖

>

▲▼健身教練推薦8大瘦身減脂食材。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

▲吃對食物不用餓肚子也能維持好身材。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人都以為減肥一定要少吃多動，只好逼自己吃很少餓肚子，但其實只要吃對食物，不用刻意節食也能成功瘦身獲得好身材。日本健身教練就推薦8種有助瘦身減脂的食物，不僅能促進代謝、脂肪燃燒，有的還能幫助消水腫、養顏美容，像是朴信惠、鄧紫棋等女星都曾靠這些食物成功瘦下來，美出新高度。

1.苦瓜

苦瓜可幫助減少體內胰島素分泌量，促進體內糖分分解，又因其特殊的口感和氣味，可幫助降低食慾，防止暴飲暴食，並促進體內脂肪的燃燒。

▲▼健身教練推薦8大瘦身減脂食材。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

2.燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維，可以減緩糖分吸收和脂肪堆積，能幫助穩定血糖，也有助於促進糖分的分解，也有很好的飽腹感。鄧紫棋先前在網上分享自己的減肥餐時，就常能看到燕麥出現。

3.納豆

由大豆發酵而來的納豆，熱量很低，也能帶來良好的飽腹感，且能幫助調節腸道菌群環境，促進排便順暢。

▲▼健身教練推薦8大瘦身減脂食材。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

4.綠茶

綠茶含有豐富兒茶素，可促進身體代謝和脂肪的分解，且綠茶還含有維生素B群等抗氧劑，有助於提高代謝和脂肪燃燒，也有清腸效果。

5.蒟蒻

蒟蒻熱量很低，且含有豐富水溶性膳食纖維，很有飽腹感，又能刺激腸道蠕動，非常適合減肥人群食用，尤其晚上睡覺前如果肚子餓睡不著，可以吃一點蒟蒻，不容易發胖又能止餓。

▲▼健身教練推薦8大瘦身減脂食材。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

6.雞肉

比起牛肉和豬肉，雞肉是非常低脂的肉類，對身體的負擔也比較小，是很好的優質蛋白質來源，尤其雞肉中脂肪含量最低的雞胸肉，更是適合想要減肥、健身的人攝取。但要注意的是，減肥期間，盡量去掉雞皮。

▲▼健身教練推薦8大瘦身減脂食材。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

7.黃瓜

黃瓜水分含量非常高，又含有豐富的鉀及纖維，有益於體內環保和腸道蠕動，降低膽固醇吸收，並促進體內廢物和鹽分排除，且黃瓜還含有可抑制體內醣類轉化成脂肪的丙醇二酸，被許多人視為減肥聖品，像是韓劇女神朴信惠就是靠小黃瓜成功瘦下來。

8.魚類

魚類含有豐富蛋白質，且含有優質脂肪及豐富的EPA和DHA，對心臟、大腦都有很有好處。

►吃很少卻瘦不下來？想減肥先避開5大隱藏「發胖地雷」

►吃早餐很重要！「5招提高基礎代謝」讓減肥更有效

►營養師揭「吃很少還變胖」的8大原因！壓力大、吃單一食物都NG

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 食物, 朴信惠, 鄧紫棋, 女星

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜

愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜

金高銀最近「好感系」穿搭太好看了　全是女孩衣櫃裡都有的單品

金高銀最近「好感系」穿搭太好看了　全是女孩衣櫃裡都有的單品

遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

情人節優惠！星巴克「限定3天」第二杯半價　2間連鎖咖啡週末買一送一 UNIQLO +J大特價190元、Theory洋裝半價！大師級聯名降價還不買爆 誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕 4星座「戀人出軌率最高」　摩羯太悶騷易招小三篡位，連巨蟹也中獎 Q彈舒眠枕一顆才200元！飯店等級的舒適度　防瞞、可水洗CP值爆高 長時間綁馬尾恐掉髮！「夏季不同髮型」養護對策 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面