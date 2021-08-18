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「堅持不容易，但放棄更困難」　對喜歡的事倦怠，請停下腳步休息片刻

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▲堅持不容易，但放棄更困難。（圖／女子學）

▲喜歡與討厭間沒有絕對值（圖／Pinterest，下同）

小時候，我們常常會以喜歡和討厭一件事情來評斷自己長大之後適合做什麼。

但隨著自己逐漸長大，我開始發現事情似乎沒有那麼簡單。

譬如以寫作來說好了。我喜歡寫作，喜歡隨興的寫，所以寫作對我而言是一件很快樂的事情。

但當我要為了工作而寫的時候，我有可能會感到倦怠，偶爾會拖稿、偶爾會失去靈感，也有一些時候，會因為生病而交不出稿，都是很正常的事情，但這並無損於我喜歡寫作這件事情。

喜歡與討厭間沒有絕對值

▲堅持不容易，但放棄更困難。（圖／女子學）

於是我開始發現了，喜歡跟討厭，好像不是絕對二元對立的，煮咖啡也是、去旅遊也是、攝影也是，我有很多的興趣。但當這些興趣，變成工作的一部分時，我都會有倦怠的時候，每個人可能都會有財富自由的夢想。期望有朝一日可以為所欲為的生活，但真正能達到這個境地的人少之之又少。

就拿青年創業來談好了。現在有越來越多的青年開啟自己的創業之路，像是 Youtuber 推陳出新，大家看到他們，覺得他們好像很開心，都不用工作，但事實上是，他們時時刻刻都和工作綁在一起，沒有產出就沒有收入，而且收入是很不穩定的，所以才有那麼多的 Youtuber 相繼罹患憂鬱症。

即便是做喜歡的事情，也會有倦怠的時候

▲堅持不容易，但放棄更困難。（圖／女子學）

「那麼面對倦怠，到底該怎麼辦呢？對我而言，最好的方式，就是休息。」

作為一個有患憂鬱症的作家，實在沒辦法保證每一次寫出來的文章，都符合大眾的口味。編輯有時候會給我一些意見，有時候我會吸收，有時候我實在負荷不了，也只好先擺在一旁，等到某一篇文章有創作靈感時，再把它加入我原有的文章屬性當中，試著讓它更符合讀者想看的口味。

這樣一來，我還是為了自己想寫的理念而寫嗎？我想依然是的，畢竟我不可能如梵谷一般，不食人間煙火，完全不顧世人眼光，只寫自己想寫的東西，這樣是沒有市場價值在的，但在我順應市場價值的同時，我也在改變市場價值，透過吸睛的文章，循循善誘，讓更多的人認同我的想法，思考原先沒有思考過的事情。

對我而言，文章就是一個和眾人對話的過程。這個過程有時候是很累的，但有時候也是很值得的。畢竟我不去寫、不去經歷，就永遠不會知道這篇文章可以產生什麼化學作用。

所以，回歸原點，做自己喜歡的事情會不會累，答案肯定是會的，會累的時候，試著好好地休息，不要求自己每一天都要做到最好，這樣就是最好的了。

延伸閱讀：

比堅持更難的，是放棄：「請在放棄的理由中，找出讓生活更好的方式。」

別害怕憂鬱來襲！藉由「接納、抒發、改變」3 種調適法，學會和負面情緒共處

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 價值, 堅持, 夢想, 憂鬱症, 放棄, 休息

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