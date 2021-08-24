20位「95後」日本小鮮肉演員！高顏值來襲　都是日劇熟面孔

文／妞新聞

上次介紹過中國的95後鮮肉男星和高顏值女星，這次來看看日本的小鮮肉吧！有許多都是日劇的熟面孔，也很多是從模特兒跨界演員，日本男星一直都很有自己的風格，這一批小鮮肉帥哥直接先存起來，一起等待他們大紅大紫吧！

1.杉野遙亮

▲杉野遙亮（圖／withonline）

1995年生的杉野遙亮2015年以模特兒身分進入演藝圈，185的身高非常搶眼，在日劇《哥哥太愛我了怎麼辦》、《早安起床號 第二季》、《大戀愛～和忘記我的你》、《派遣女王2》中都有出現，陽光清新的形象超級圈粉！

2.志尊淳

▲志尊淳（圖／IG@jun_shison0305）



1995年生的志尊淳，2014年出演特攝劇《烈車戰隊特急者》飾演來斗／特急1號，因此人氣飆升，在日劇《朝5晚9》、《女子的生活》、《致命之吻》、《天國餐館》、《極道主夫》中都有演出，特別是志尊淳在《女子的生活》以女裝扮相登場，比女生還女生真的超可愛！

3.瀬戸利樹

▲瀬戸利樹（圖／IG@toshiki_seto_official）

1995年生的瀬戸利樹，2013年就以電視劇《即使弱小也能取勝》出道，後續也參演過《天皇的御廚》、《Signal 長期未解決事件搜查班》、《深夜奇葩戀愛圖鑑》、《偽裝不倫》、《來自灰色星球的小王子》等日劇，瀬戸利樹是可愛型的男生，圓圓的大眼很好認！

4.塩野瑛久

▲塩野瑛久（圖／IG@akihisa_shiono_official）

1995年生的塩野瑛久，2013年在特攝劇《獸電戰隊強龍者》中飾演立風館總司／強龍綠而出道，也在日劇《下輩子我再好好過》、《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》、《無性別男孩熱戀中》中出演，塩野瑛久外形偏向韓系帥哥，超有記憶點！

5.橫濱流星

▲橫濱流星（圖／IG@ryuseiyokohama_official）



1996年生的橫濱流星，可以說是近期新生代最火紅的小鮮肉，2014年出演特攝劇《烈車戰隊特急者》而開始有人氣，後續出演過許多日劇，在《初戀那一天所讀的故事》飾演男主角由利匡平，一頭粉色頭髮席捲全日本，《在不白也不黑的世界，熊貓笑了》、《我們的愛情不正常》、《打扮的戀愛是有理由的》中出演男主角，人氣扶搖直上！

6.新田真劍佑

▲新田真劍佑（圖／IG@mackenyu.1116）



同樣是1996年生的新田真劍佑，因為俊美的外表而很有名，入選過多次的「國寶級帥哥」，在許多電影和日劇裡都有出演，《致命之吻》、《同期的櫻》、《鴉色刑事組》都可以看到他的身影，新田真劍佑之後將會去美國發展，期待他的表現啦！

7.高杉真宙

▲高杉真宙（圖／IG@mahirotakasugi_）



1996年生的高杉真宙，因為去花火大會而被星探挖掘，2009年以舞台劇出道，也出演過多部日劇和電影《表參道高校合唱部！》、《狂賭之淵》、《我們的愛情不正常》、《前田建設奇幻営業部》等，是個經歷豐富的新生代演員，高杉真宙清秀的外表加上放得開的演技，2021年他自己自立門戶，希望他能發展得越來越順利。

8.北村匠海

▲北村匠海（圖／IG@take_me_1103_）



1997年生的北村匠海，其實是童星出身，從2008年就開始演戲，並且還是樂團「DISH//」的主唱可以說是多才多藝，2017年和濱邊美波雙主演的電影《我想吃掉你的胰臟》，飾演志賀春樹大獲好評，後來的作品《交錯的想念》、《說再見前的30分鐘》、《東京復仇者》表現也都很精彩，活躍在音樂、電影、日劇圈，是超級可期的新星！

9.中川大志

▲中川大志（圖／IG@taishi_nakagawa_official）



1998年生的中川大志，小學四年級在澀谷被星探發掘，2011年因為在松嶋菜菜子主演《家政婦女王》中飾演男主角的長男而開始有人氣，童星出身的他演藝經歷也超豐富，早期撞臉福士蒼汰成為大家的話題，出演日劇和電影《花過天晴～花樣男子 Next Season～》、《G弦上的你和我》、《我的殺意戀愛了》、《今天的吉良同學》也都非常有人氣，戲路廣又帥氣！

10.佐野勇斗

▲佐野勇斗（圖／IG@sanohayato_milk）



1998生的佐野勇斗，是男子組合M!LK的成員，近幾年大家應該越來越常看到他，在日劇《酷帥偷懶刑警們》、《東大特訓班2》、《TOKYO MER》中都有出演，發展越來越順利，希望他的演員之路可以繼續給大家驚喜！

11.優太朗ゆうたろう

▲優太朗（圖／IG@aaaoe__）



1998生的優太朗，因為超可愛的外表而在服飾店被挖掘成為模特兒，私下穿搭真的非常精彩，後來也開始跨界演戲，在《下輩子我再好好過》中的裝扮比女生還像女生引起熱烈的討論，在《如果30歲還是處男，似乎會變成魔法師》、《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》中也有精彩的演出，讓人印象超深刻！

12.岡田健史

▲岡田健史（圖／IG@kenshi_okada_official）



1999年生的岡田健史，國一被星探發掘，但專注在棒球上而拒絕了事務所，到高三受老師邀請出演舞台劇，才開始享受演戲的樂趣，因此下定決心當演員，透過海選勝出而參演有村架純主演的《中學聖日記》黑岩晶一角，兩人大談師生戀，岡田健史深邃的五官一夕成名，後續作品也是一部接一部，不過近期跟經紀公司有合約糾紛，希望岡田弟弟能順利解決，重新出發！

13.神尾楓珠

▲神尾楓珠（圖／IG@kamio_fuju）



1999年生的神尾楓珠，也是走五官濃密的路線，在許多日劇中都有出演配角《監獄公主》、《UNNATURAL》、《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》、 《真好啊！光源氏》等，其中最受人矚目的就是在《戀之月》中大談姐弟戀，大尺度的演出也讓他一炮而紅。

14.鈴木仁

▲鈴木仁（圖／IG@jin_suzuki_722）



1999年生的鈴木仁，2016年成為MEN'S NON-NO專屬模特兒，2018年在《花過天晴～花樣男子 Next Season～》內飾演成宮一茶而引起討論度，雖然目前影視作品沒有很多，但出演的角色都讓人印象深刻，加上高挑的身材非常有優勢啊！

15.高橋優斗

▲高橋優斗（圖／mynavi）

1999年生的高橋優斗，是傑尼斯旗下的HiHi Jets成員之一，2019年開始往演員之路發展，在《SUITS2》和《遠端戀愛～普通戀愛是邪道～》中都有搶眼的表現，在夏季日劇《她很漂亮》中也有出演，期待他慢慢累積經驗，成為一名出色的演員！

16.King & Prince

▲傑尼斯旗下的五人男團King & Prince（圖／IG@kingandprince_j）



傑尼斯旗下的五人男團King & Prince，剛好就坐落在1995～1999年生的區間，五位成員平野紫耀、永瀨廉、高橋海人、岸優太、神宮寺勇太也都有戲劇發展，平野紫耀因為出演《花過天晴～花樣男子 Next Season～》的男主角而受到更多關注，也被票選過「國寶級帥哥」，永瀨廉也獲得過這個殊榮；高橋海人在《姐姐的戀人》、《東大特訓班2》都有精彩表現；岸優太在夏季日劇《Night Doctor》也是重要的配角，五人五色人氣非常高的King & Prince，就看能不能發展得像前輩們一樣影視歌全包囉！

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