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PTT討論度超高！日本BMXMAO掃地機器人6千元有找　無線吸塵器也超方便

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▲房間。（圖／Pexels）

▲人人嚮往舒適的居家空間。（圖／pexels）

文／C編

居家清潔需要搭配適當的家電完成，「Her和她」推出「PTT高度討論日本BMXMAO TOP3電器」，包括手持式無線吸塵器、掃地機器人、二合一清淨循環無扇葉風扇，每一款都是居家生活必備，做起家事才能事半功倍。

Bmxmao無線手持吸塵器可以說是萬元以下、吸力最強的款式，而且耗材濾網永久免費，備有雙電動吸頭：電動二合一地刷、電動塵蟎拍打刷，吸塵、除蟎一機搞定，HEPA H13濾網排氣過濾度升級，新一代的數位馬達，20kPa吸力升級，非常適合居家使用，CP值超高。

▲吸塵器。（圖／pexels）

▲做家事也能輕輕鬆鬆。（圖／pexels）

無線手持吸塵器使用方便，掃地機器人更被誇張地形容是「拯救婚姻的神器」，Bmxmao MAOsmart 2掃地機器人，結合掃地、吸地、拖地、殺菌功能，弓字型規劃路線、高覆蓋率，細小的灰塵也不放過，電控水箱濕拖超潔淨，同時搭載智慧感應裝置，防撞、防摔、防纏繞，只要一鍵就可以輕鬆打理環境，而且折扣後6000元有找，相當划算。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲BMXMAO,掃地機器人,吸塵器,電風扇,Her和她。（圖／Her）

▲日本Bmxmao 無線手持吸塵器原價12800元、特價6666元，掃地機器人原價6800元、特價5980元， 二合一清淨循環無扇葉風扇原價5980元、特價4980元，點我購買

二合一清淨循環無扇葉風扇採用柱形風道4倍引流，虛擬扇葉空間，可以讓氣流引入更強勁，3重過濾可以去除99.9%的污染物，每道吹出來的風都是潔淨又清爽，並且使用DC無刷馬達，節能更省電50%，整天開著都不用擔心電費，絕對是居家很需要的好物。

關鍵字：

BMXMAO, 掃地機器人, 吸塵器, 電風扇, Her和她

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