星巴克「星光玻璃甜品杯」超夢幻！冰淇淋、優格放裡面都變高級了

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炎熱的午後讓人難受，最期待的就是徐徐吹來的夏夜晚風，令人心曠神怡，韓國星巴克今年夏季第三波新品便以沁涼的夏夜星空為主題，推出許多透藍色調的杯款，其中包含一款「星光玻璃高腳杯」，與星巴克大部分的杯款不同，除了裝飲品，它更適合盛裝甜品！用這款「星光玻璃甜品杯」裝冰淇淋、水果、優格、布丁⋯⋯高級感瞬間激增。

▲韓國星巴克夏季第三波新品中包含這款美翻的「星光玻璃甜品杯」。（圖／翻攝自韓國星巴克）



由韓國星巴克推出的這款「星光玻璃甜品杯」，是許多甜點料理經常會使用的寬杯口、平底、高腳杯造型，上頭佈滿不規則的切割形狀，光線下顯得閃閃發亮，像星光一樣熠熠生輝，拍起照來超級夢幻，且刻有星巴克字樣的立體設計，不過容量僅有200ml，所以比起倒入飲料，「星光玻璃甜品杯」更適合放入甜品享用，特殊的外型很有紀念價值。

「星光玻璃甜品杯」的英文品名為「Twinkle affogato Cup」，「Affogato」阿法奇朵是一種義大利咖啡飲品，不過與其說是飲品不如說是甜點！其作法為將濃縮咖啡淋在香草冰淇淋上，冷熱、苦甜交織的口感是不少人的愛，而「星光玻璃甜品杯」正是適合享用「Affogato」的最佳容器！

許多購入「星光玻璃甜品杯」的網友們也在網上分享，裝入優格、撒上堅果，或是製作冰淇淋聖代、豪華的水果擺盤，或是當作家中放置糖果、小零食的器皿，畫面都相當美好，可愛又很有華麗高級感。

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