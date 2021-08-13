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鄧紫棋自拍被「只露出一角」的包包搶鏡！LV聯名大玩雕塑、建築

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▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）

▲LV與Fornasetti合作的膠囊系列，從服裝到包款都有特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

聯名確實能激盪出更多燦爛火花，因此各大品牌聯名玩得很開心。LOUIS VUITTON（路易威登）與義大利藝術設計工坊Fornasetti合作，將古希臘雕塑、建築等圖案，運用在經典的包款、服裝上，女星鄧紫棋的自拍照裡，就出現聯名膠囊系列的Dauphine包，只露出一角就超搶戲。

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）

▲鄧紫棋對著鏡子自拍，露出桌上的LV X Fornasetti Dauphine包。（圖／翻攝鄧紫棋IG）

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）
▲Dauphine包以彩色圓形圖案妝點。

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）
▲曾是斷貨王的Pochette Metis，也加入聯名行列。

Piero Fornasetti在1940年創立了工坊，從印刷、設計、藝術到服裝、家飾通通有可能，透過與眾不同的視角、帶點荒誕的天馬行空，將過去與現代甚至未來全部集合在同一個時空，其中最著名的，當屬以義大利歌劇女伶Lina Cavalieri為繆思所發展出的系列，她的美麗臉龐被運用在Fornasetti的餐瓷、燭杯、家具、飾品等各式作品，辨識度極高、受歡迎程度也極高。

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）

▲LV與義大利藝術設計工坊Fornasetti合作，推出膠囊系列。

當Fornasetti擅長的圖騰遇上LV服裝與經典包款，則又成就了一個回頭率超高的膠囊系列，雙方合力從Fornasetti資料庫中的1萬3千件檔案中，選出人像、建築等各式圖案，運用精湛工藝、高科技技法，打造出古希臘雕塑繪畫的襯衫、外套，建築結合Monogram圖案，成就出比基尼等既個性又性感的造型，融入「LOUIS VUITTON PARIS」字樣的洋裝，讓過往與當代藝術碰撞。

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）

▲LV X Fornasetti可以性感又有個性。

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）
▲如洗禮堂般的Cannes包129,000元。

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）
▲Petite Malle有不同設計，建築圖案（下）196,000元。

聯名包款也是重要焦點，Cannes包上有浮凸的Fornosetti黑白建築素描，令人聯想到文藝復興時代佛羅倫斯的洗禮堂，Petite Malle則像個小小的房子，或是以金屬色的皮革呈現人像雕塑圖案，有著有趣的光學幻影。而鄧紫棋放在桌上的，是賣到翻天的Dauphine包，彩色圓形如錢幣的印花，妝點在Monogram帆布上，繽紛有趣，又很有意涵。

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）

▲小型托特包61,500元（左）、圓形包176,000元

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）
▲雕塑圖案融入金色光澤，讓經典包款與過往截然不同。

LV女裝創意總監Nicolas Ghesquiere認為，Fornasetti的手繪技巧、對世界的魔幻看法，都令人讚嘆，過去、現在、未來能並存、激發出新鮮創意，他說：「探索Fornasetti的檔案庫，和人類學的考古挖掘一樣刺激，再與LV一起賦予這些過往的圖畫新生命。」

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）

▲行李吊牌、手機袋等小皮件很討喜。

▲LVxFornasetti。（圖／品牌提供）
▲人像雕塑成了包包，相當吸睛。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, Fornasetti, 鄧紫棋

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