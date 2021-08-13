小心會爛臉！皮膚科醫師點名「5大清潔誤區」：白醋洗臉太刺激

▲擁有正確洗臉觀念才能洗出好膚質。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

洗臉是每天必做之事，更是保養肌膚最基本的第一步，但其實很多人的洗臉方式都是錯的，小心臉沒洗乾淨，反而傷害肌膚、洗出敏感肌，甚至引發許多肌膚問題，用再多再好的保養品都沒用！就有皮膚科醫師指出5個超多人都在犯的錯誤洗臉方式，快來看看你是否也洗錯了？

NG 1：洗臉水溫過熱或太冰



最佳洗臉水溫是略低於人體體溫的30～35度，洗臉水溫過燙或太冰都會刺激肌膚，容易使肌膚變得敏感。太熱的水會使微血管收縮舒張功能失調，導致紅血絲、泛紅情況，而用冰水洗臉，無法收縮毛孔，反而導致髒污洗不乾淨。

NG 2：一天內多次洗臉



臉部清潔並不是洗越多次越乾淨，頻繁洗臉容易破壞臉部肌膚屏障，讓外部刺激更容易入侵肌膚，導致肌膚變得敏感不穩定。一般情況下，早晚各洗一次臉即可，在臉部弄髒或有大量出汗時，可多洗一次。

NG 3：喜歡深層清潔和磨砂去角質



有些人會以為常用去角質產品或洗臉機，才能把臉洗乾淨，但像是磨砂膏這種物理性去角質方式，使用頻率、使用的力道沒注意，容易傷害肌膚，尤其對油痘肌、敏感性等問題肌膚而言更會加深肌膚傷害。若真需要去角質，相對安全的方式是使用酸類保養品，幫助老廢角質代謝。

▲乾性肌或敏感肌早上可用清水洗臉即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）



NG 4：過度使用清潔產品



不是每次洗臉都一定要用到洗面乳，在沒有運動出汗或弄髒臉部的情況下，油性肌和一般肌可早晚各用一次清潔產品，而乾性肌和敏感肌早上可以直接適當溫度的清水洗臉，晚上再用洗面乳即可。

就算是出油量旺盛的大油皮，一天最多也別用洗面乳洗臉超過3次，中間可穿插用清水清洗。另外，也不要長期使用強調控油的清潔產品，容易過度清潔，反而洗出問題肌膚。

NG 5：用白醋或洗米水洗臉



或許你也聽人說過白醋有軟化角質的作用，或是洗米水含有氨基酸和維生素等，用來洗臉對肌膚很好。但其實洗臉時間很短，這些物質停留在肌膚的時間也很短，能不能發揮作用很難說，而且白醋刺激性較強，尤其對於敏感肌和老化肌膚來說更是刺激，可能還沒美肌就先讓肌膚受傷、變得敏感。

►痘痘狂冒？皮膚科醫師教「不長痘飲食」7關鍵：3種NG食物快避開



►網激推13款高人氣卸妝新品！CPB推首款潔膚水、Za高CP值狂賣



►出油要補水？皮膚科醫師曝「3大控油誤區」超多人都中！