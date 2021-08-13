韓妞瘋傳「1水1精華」保養法」肌膚不只嫩還會發光

▲機能水實用度高，是夏日保養的好幫手。（圖／翻攝自IG/vousmevoyez，品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫悶熱加上長時間佩戴口罩，不只心情悶壞，連肌膚都受不了！這時候保養化繁為簡正是時候，韓網盛傳「1水1精華」保養法正夯，不管任何膚質都是用，讓保養不只省力，輕鬆擺脫肌膚疲憊，還能透亮發光！

保養專家凱文老師表示，後疫情時代，肌膚上容易有敏感或者油水不平衡、長粉刺等肌膚問題，最基本也最重要想要顧好膚況，春夏秋冬都一定要先好好幫肌膚做好保濕只要補充水分，身體就能重啟很多重要機能，肌膚也是一樣的道理。

▲凱文老師示範1水1精華保養法。

老師進一步分享，濕敷能幫助肌膚達到油水平衡以及改善毛孔租大，在濕敷時把機能水浸到化妝棉當中，注意要全部浸濕用力掐還捏的出水的程度，在臉上分四大塊，額頭、兩頰、下巴，大約5-10分鐘後取下，擦上神仙精華後再充分按摩。非常簡單的兩個步驟，只要兩個禮拜就會發現肌膚不只充滿水分，還非常透亮。

因為疫情待在家裡的時間變多，加上長時間開著空調容易造成肌膚缺水，但只要早晨使用機能水加神仙精華，肌膚立即就會水嫩光滑，這樣「1水1精華」的保養步驟，也是現在韓國女生在夏天必做的基礎保養公式。

▲AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水，100ml，750元。

明星機能水再升級，超清爽水狀精華質地，為乾燥肌膚深層補充水分，內含超能玻尿酸與發光配方滲入肌底, 讓肌膚不只保濕更會發光。

▲ 尼爾氏NYR 野玫瑰亮采調理液，200ml，950元。

蘊含溫和的天然來源果酸AHA，萃取自原生於澳洲東岸雨林區域的魚子萊姆，輕柔代謝老廢角質使肌膚健康透亮，敏感肌也能安心使用。結合野玫瑰果油，與有機蘆薈和甘油的鎮定、保濕特性，讓肌膚煥發健康光采。

▲REN 鮮果C亮采化妝水 夏日特調版，250ml，1,250元。

採用結合乳酸、水楊酸、杜鵑花酸等天然酸類的溫和保養成分，為臉部肌膚更新老廢角質；夏日特調版更特別添加有機黃瓜萃取，幫助舒緩、鎮定肌膚。