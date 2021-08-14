網公認「最難搞」3大星座！Top 1愛糾結、連自己都不懂

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

每個人個性不同，在意的事物也不同，可有些人就是很容易讓人覺得「難搞」，有的是因為個性比較深沉，讓人摸不透他們在想什麼，也有的是表面隨和，但實際上超愛糾結、很反覆。像是以下3大星座就是許多網友公認「超難搞」的代表，尤其Top 1連自己都搞不懂自己想要什麼，讓人覺得好無奈。

Top 3：水瓶座



個性獨立、思想又很獨特的水瓶座，常給人難以捉摸的感覺，導致有些人會覺得他們有點孤僻、不愛交朋友，加上善變的性格，讓人很難了解他們內心的想法，而一旦你不懂他們在想什麼，就很難搞定他們，不要說讓他們喜歡上你，光是想要讓他們敞開心扉、討他們歡心都很難，費盡心思都搞不懂。

Top 2：摩羯座



嚴謹踏實的摩羯座，平時為人很低調，不愛表達自己，許多事情都悶在心裡，能從他們本人那裡獲得的有用訊息非常少，加上他們常會散發出冷漠嚴肅、不易親近的氣場，如果想追他們，可以說是非常難搞的對象，畢竟他們的心思實在太難猜透，可能你絞盡腦汁安排一個驚喜，反而會被他們嫌浪費，絕對要消耗許多精力來與他們鬥智鬥勇。

Top 1：天秤座



天秤座看似待人隨和客氣，很好相處，但其實他們常常讓人覺得「很難搞」。問題就出在他們單純又傲嬌的性格，他們雖然有公正的判斷力，會設立自己的立場，但又容易心軟、優柔寡斷，且容易受到別人影響，因而常會陷入糾結狀態，可能連他們都搞不懂自己的個性怎樣、自己到底想要什麼，所以讓旁人也很難判斷他們到底喜歡什麼，該如何才能討他們歡心。

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