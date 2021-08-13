fb ig video ETtoday search mobile

星巴克「抹茶＋鳳梨＋柚子星冰樂」成話題　網友：這組合覺得恐怖

>

▲星巴克鳳梨柚子抹茶星冰樂。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁）

▲星巴克鳳梨柚子抹茶星冰樂。（圖／翻攝官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

全台降二級開放內用，餐飲話題討論的熱度也愈來愈高，近期台灣星巴克推出一款「鳳梨柚子抹茶星冰樂」，大方的使用鳳梨片搭配清香的柚子，再加上抹茶來提味，業者形容口感是「帶給你清新綿密口感的夏季氣息」，不過還是有網友留言：「這個抹茶我覺得恐怖。」

雖然時序已來到秋初，但氣溫仍跟夏天相當，30度的高溫讓星巴克推出隱藏版季節飲品「鳳梨柚子抹茶星冰樂」，採用鳳梨帶出夏日尾韻，並佐上柚子的清香微酸，加上抹茶帶來的濃郁風情，鮮奶油更融合了整體口感，外觀也非常的「翠綠」，加上底部有鳳梨片，感覺是相當衝突的一品，也意外在網路上引發討論。

許多網友躍躍欲試，興奮留言「好酷想喝」、「越衝突越想挑戰」、「新口味，多層次的口感。」但其實有近半數的網友也有不同看法，表示「這三種混一起？？」、「我愛的抹茶怎麽變的有點恐怖啦」、「可以鳳梨柚子就好嗎？抹茶NO」、「現在流行把一堆東西加一起，再取一個名字就開賣」、「只能祝身體健康」、「會勞賽嗎？」，還有網友Tag朋友被回「不是說你沒什麼不敢喝嗎？等你的結論」瞬間變試膽飲品。

不過該則貼文還是吸引了近千個按讚數，以及數十則分享，意外成為近期星巴克最夯的話題飲品之一。

►情人節優惠！星巴克「限定3天」第二杯半價　2間連鎖咖啡週末買一送一

關鍵字：

星巴克, 星冰樂, 鳳梨柚子抹茶星冰樂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」！第5睡前吃也不怕胖

日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」！第5睡前吃也不怕胖

又被已讀不回！曖昧期「4種訊息」是地雷　傳給對方瞬間冷掉　

又被已讀不回！曖昧期「4種訊息」是地雷　傳給對方瞬間冷掉　

韓妞瘋傳「1水1精華」保養法肌膚不只嫩還會發光

韓妞瘋傳「1水1精華」保養法肌膚不只嫩還會發光

小心會爛臉！皮膚科醫師點名「5大清潔誤區」：白醋洗臉太刺激 日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難 UNIQLO +J大特價190元、Theory洋裝半價！大師級聯名降價還不買爆 2.5億粉絲美國名媛「高調上身全空」　抹滿金粉銷魂美照狂吸讚 遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建 西班牙王后、姐妹花公主穿平價ZARA洋裝　高衣Ｑ親民作風獲網大讚 看了做惡夢！adidas聯名鞋長出「人臉」　大白牙配飄逸長髮超母湯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面