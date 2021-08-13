星巴克「抹茶＋鳳梨＋柚子星冰樂」成話題　網友：這組合覺得恐怖

▲星巴克鳳梨柚子抹茶星冰樂。（圖／翻攝官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

全台降二級開放內用，餐飲話題討論的熱度也愈來愈高，近期台灣星巴克推出一款「鳳梨柚子抹茶星冰樂」，大方的使用鳳梨片搭配清香的柚子，再加上抹茶來提味，業者形容口感是「帶給你清新綿密口感的夏季氣息」，不過還是有網友留言：「這個抹茶我覺得恐怖。」

雖然時序已來到秋初，但氣溫仍跟夏天相當，30度的高溫讓星巴克推出隱藏版季節飲品「鳳梨柚子抹茶星冰樂」，採用鳳梨帶出夏日尾韻，並佐上柚子的清香微酸，加上抹茶帶來的濃郁風情，鮮奶油更融合了整體口感，外觀也非常的「翠綠」，加上底部有鳳梨片，感覺是相當衝突的一品，也意外在網路上引發討論。

許多網友躍躍欲試，興奮留言「好酷想喝」、「越衝突越想挑戰」、「新口味，多層次的口感。」但其實有近半數的網友也有不同看法，表示「這三種混一起？？」、「我愛的抹茶怎麽變的有點恐怖啦」、「可以鳳梨柚子就好嗎？抹茶NO」、「現在流行把一堆東西加一起，再取一個名字就開賣」、「只能祝身體健康」、「會勞賽嗎？」，還有網友Tag朋友被回「不是說你沒什麼不敢喝嗎？等你的結論」瞬間變試膽飲品。

不過該則貼文還是吸引了近千個按讚數，以及數十則分享，意外成為近期星巴克最夯的話題飲品之一。

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