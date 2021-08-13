趙麗穎新造型根本仙女下凡！「漸層閃片裙」包覆銷魂曲線美到窒息

▲趙麗穎全新仙女造型曝光。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星趙麗穎憑藉天然仙氣擄獲粉絲，工作代言接到手軟，近期她現身法國香氛護膚品牌歐舒丹L'OCCITANE活動記者會，換上一套仙氣爆棚的漸層禮服，遍布全身的亮片更是將質感提升至極，在趙麗穎纖細身材演繹下宛如仙女般讓粉絲目不轉睛。

▲趙麗穎出席公開活動時，換上黎巴嫩高訂禮服品牌Rami Kadi 禮服 。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎以戲劇《知否知否應是綠肥紅瘦》、《楚喬傳》奠定一線女星地位，還身兼歐舒丹品牌全線代言人，12日出席公開活動時，換上黎巴嫩高訂禮服品牌Rami Kadi 禮服，運用漸層金色閃片遊走全身，與白皙肌膚相襯顯得吹彈可破，從上至下宛如撒了亮粉般，在趙麗穎行走之餘璀璨效果十足。而低胸細肩帶剪裁更為造型注入了些許性感氣息，伴隨著鎖骨線條展開，上鏡效果十分唯美，多個角度都毫無死角。

▲趙麗穎駕馭金色禮服宛如公主。（圖／翻攝自微博）



不光如此，趙麗穎還綁起了微微捲髮的公主頭造型，將精緻臉蛋完美露出，並以一貫的優雅淡妝彰顯仙氣，全新造型才剛曝光就成功引起網友熱議，不少人直呼：「趙麗穎根本仙女」、「叫老婆不過分吧」、「這套真的太美啦」、「很適合趙麗穎」。