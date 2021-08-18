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中秋節「食材箱」正夯！在家吃烤肉　還有「柚子香皂禮盒」精緻度爆表

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自auntstella.com

中秋節即將來臨，不想再吃月餅，也有其他不同種類的禮盒陪你度過佳節。這裡就幫你精選三個類型，「食材箱禮盒」的新鮮肉品、海鮮，讓你在家享用烤肉大餐，「香皂禮盒」不用吃進熱量，也能感受中秋氛圍，「茶點禮盒」主打小份量，吃起來輕鬆無負擔。

【食材箱禮盒】

1.湯瑪仕肉舖 穀飼探月組中秋烤肉禮盒

在家也能享用烤肉大餐，這組禮盒嚴選六種來自台灣、美國、澳洲的新鮮上等肉品，吃起來軟嫩不乾澀，還有鮮甜的口感，適中份量一般家庭吃起來剛剛好。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

2.水相宅食光 紅巢燒肉-豪華海鮮組

除了肉類，也有豪華海鮮組，讓愛吃海鮮的人在家自行料理。食材包含日本北海道干貝、珍珠鮑魚及饕客最愛的根島蝦，內附貼心的料理說明，就算是新手也能快速做出大餐，打造居家奢華饗宴。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

3.umameat無花果黑豬食譜食材箱

這組食材是兩人份，嚴選米其林等級的厚切帶骨里肌肉，搭配由新鮮無花果、蔬果、香料熬煮而成的香甜無花醬汁，與櫻桃蘿蔔、小黃瓜等淺漬小品，讓你中秋節在家就能自己煮出大廚級美食。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

4.依時文化商行 經典海陸雙饗烤肉組－附醬料

肉類、海鮮都想要，可以選擇這款經典海陸雙響烤肉組，讓你在家安心享用海陸大餐。特選四款美味燒肉片及頂級肉品、海鮮，不僅能品嚐燒肉片原汁美味，也吃得到海鮮鮮甜，更附贈四種經典調味料。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

【香皂禮盒】

1.G's Life中秋專屬香皂禮盒

不想再增加熱量了，就用香皂禮盒感受中秋氣氛吧！這組香皂選用天然植物油，搭配滋潤親膚原料，親手揉製出柚子、蛋黃酥等六款應景造型，每一款都精緻度爆表，逼真模樣讓人差點想拿來吃。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

2.三個娃創皂室 中秋精油手工皂禮盒組

這組香皂禮盒選用植草花純露與天然精油，以傳統手工方式低溫冷製，做成花朵月餅造型的手工皂，四種款式分別搭配不同香氣，清新味道能舒緩身心，讓你在中秋節療癒一下。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

3.大春煉皂 春躍太空中秋限定禮盒

這組禮盒以太空人與月球為概念，推出三款帶有清爽淡香的洗顏、洗髮、洗身香氛皂，以精緻小巧的月球、星星外型呈現，讓你從打開禮盒起，彷彿開啟一場登月之旅。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

【茶點禮盒】

1.Pinkoi x nininono中秋聯名禮盒

Pinkoi與YouTuber《欸你這週要幹嘛》的自有品牌nininono合作，推出聯名中秋禮盒。包裝是抽屜式雙層造型，裡面有布列塔尼酥、厚餡餅乾，搭配日本抹茶紅棗奶茶包與伯爵奶茶包，更附有DIY食譜和可微波渲染造型陶瓷碗，讓你與家人來場甜蜜下午茶。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

2.TEA IN BED 可麗露中秋禮盒 日月戀人

TEA IN BED的禮盒以神話為靈感，用獨特的絲巾裹住外盒，裡面的可麗露結合中式食材，有鹹蛋黃、紅玉紅茶等口味，咬下去就能嚐到茶香、蛋黃香、香草清甜共三種美好風味。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

3.AUNT STELLA 秋夕 茶葉禮盒

AUNT STELLA的秋夕禮盒以秋天森林為發想，描繪出夕陽餘光染紅草原的景色，還有野兔、狐狸享受午後時光。裡面包含多種口味的餅乾，以及中秋限定的鳳梨酥球，再搭配金萱茶包，讓你吃起來甜而不膩。

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

▲中秋禮盒。（圖／pinkoi提供）

►捨不得送的「中秋節禮盒」！絕美藏寶箱、日式手工餅乾12款隨你挑

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關鍵字：

pinkoi, 中秋節, 禮盒, 茶點, 烤肉, 食材包, 香皂

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