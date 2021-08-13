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Chloé爆款托特包推「蜜糖橘新色」！聽到女孩心聲　加了肩帶解放雙手

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▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé旗下爆款Woody托特包進化了 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

Chloé旗下爆款Woody托特包想必大家都很熟悉，以帆布包外型搭配皮革飾邊彰顯精品質感，辨識度十足，遲遲未入手的時尚迷，現在品牌將巴黎官網限定的超燒「蜜糖橘」新色搬來台灣，還為小款托特包帶來了可拆式肩帶，兼顧實用性與高顏值一顆就夠。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Woody「燕麥牛奶」帆布托特包LOGO織帶設計擄獲大批粉絲，蜜糖橘中型托特包。（圖／品牌提供）

靈感源自Chloé平底便鞋， Woody「燕麥牛奶」帆布托特包延續鮮明LOGO織帶作為設計亮點，注入奶白色燕麥牛奶色調，輕巧好上手的雙色帆布設計，不忘以皮革遊走輪廓，增添精品級辨識度，果然成為品牌的斷貨王夯包。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲（依序）大陸超模劉雯、《Sweet Home》女星李施昤都已經入手。（圖／品牌提供）

像是大陸超模劉雯、《Sweet Home》女星李施昤都已經上手演繹過一番，穿著輕鬆的私服，自帶精品氛圍。延續一顆難求的熱潮，在七夕情人節來臨前，Chloé巴黎官網限定的「蜜糖橘」托特包確定在台灣開賣，比起原先深色系的穩重氣息，更多了活潑氛圍。另外，完全聽到女孩們的心聲，這回還針對了咖啡色及深藍色的小型托特包，加入可拆卸的肩帶設計，從此解放雙手，外出時更為便利。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲咖啡色及深藍色的小型托特包，加入可拆卸的肩帶（中型及大型尺寸尚無推出肩帶設計） 。（圖／品牌提供）

【向下看更多美包】

BALENCIAGA Le Cagole

BALENCIAGA今年（2021年）4月公開的冬季系列中，就藏著 Le Cagole包款的身影，以重塑經典新貌的方式登場，將Classic機車包款的標誌細節再演繹。Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上，吸睛卻不過分搶戲；再加以搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素，搭配金屬鉚釘和孔眼，彰顯率性氣息。而更可愛的細節就屬收納包形的外掛皮革吊飾以及心型掛鏡，上肩時輕鬆秀出愛心鏡子，夢幻到破表。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上 。（圖／品牌提供）

Versace La Medusa手袋

▲versace 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲versace 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲中央點綴著Medusa的頭像 。（圖／翻攝自品牌IG）

美杜莎（Medusa）作為Versace的標誌性元素，這位「蛇髮女神」曾是雅典最美麗動人的女子，創意總監Donatella Versace便以此為背景打造了La Medusa手袋，首次亮相於2021年春夏系列，包款輪廓寬鬆以柔軟皮革製成，最大亮點就是鮮明的色系組合，有經典薰衣草紫、亮眼桃紅色、撞色等，完美了一年四季的搭配；而中央點綴著Medusa的頭像更是不可忽視，以立體形式呈現之上，為整體帶來神秘氣息。

關鍵字：

Chloé, Woody, 帆布包, 手袋, 提袋

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