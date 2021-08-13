慶祝國際左撇子日！「左撇子道具店」把廚具全反過來　變得更好用

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每年的8月13日為「國際左撇子日」，在這天，請廣大的右撇子們不要再嫌棄身邊的左撇子朋友們，常跟人吃飯打架、寫字總是弄髒手⋯⋯會有這些困擾都是因為在這世界裡大部分的設計都是以右撇子為主，各位左撇子們不必再將就了！日本有一間「左撇子道具店」，便是販售各種左撇子專用的生活用品，改變方向後的文具、剪刀、廚具⋯⋯都將大大改變左撇子的生活！

▲每年的8月13日為「國際左撇子日」。（圖／翻攝自Unsplash）



美國一個由一群左撇子成立的「左撇子國際」組織，於1976起將每年的8月13日訂定為「國際左撇子日」，希望藉由左撇子節日讓人們注意到左撇子在日常生活中遭遇的種種不便，進而促進打造友善左撇子的生活環境。

日本就有一間「左ききの道具店」（左撇子的道具店），由一位熱愛文具的左撇子老闆創立，專門販售為左撇子設計的商品，讓左撇子們終於能使用到符合人體工學的用具。

▲日本「左ききの道具店」販售左撇子專用品。（圖／翻攝自左ききの道具店）



像是左撇子專用的手帳，整本冊子都是由左翻到右邊，日期也放在右邊不會被手擋住；還有左撇子日常非常難使用的剪刀，將拇指與四指的孔洞、刀刃方向都特別反過來，如此一來左撇子終於能看見自己剪下的真正位置；廚房用具也是，鍋鏟斜面方向、刀刃切面方向、量具刻度方向、茶壺手柄⋯⋯全都與常見的器具相反，讓左撇子可以不再將就用右手使用。

▲文具、廚具全部設計方向反過來後變得更好用，讓左撇子不必再將就！（圖／翻攝自左ききの道具店）



此外，其實現在許多品牌在推出產品時也都會考慮到是否左、右手都方便使用的問題，像是無印良品的文具就藏有許多小細節，包括再普通不過的直尺，正、反面印有不同方向的數字標記；美工刀設計也很人性化，如果是左撇子，只要將裡頭的刀片反過來裝即可，美工刀本身的切頭是左、右都可以用的。

▲無印良品的文具也以左、右手都方便使用的概念設計。（圖／翻攝自無印良品）



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