為生活增添儀式感！夏季「小清新香水」盤點

▲夏季清新香水推薦。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女生身上有著淡淡的香氣味最迷人，悶熱的夏季更該利用明亮愉悅的香氣來點亮心情，盤點各大香氛品牌推出的新作，為生活增加一點儀式感。

▲NARCISO 沐橙琥珀香水，50ml，3,050元。

承襲了晨光琥珀淡香精的明亮性感氣息，以被陽光輕吻的女性古銅色肌膚為靈感。以經典麝香、橙花、雞蛋花與柔軟的琥珀香氣作為開場，流露香甜濃郁的愉悅花香，接著使用精緻細膩的橙花油注入溫暖活潑的柑橘香調，最後以雪松、喀什米爾麝香輕柔地收尾，完美融合木質氣息，調製出層次豐富而光彩奪目的誘人感受。

▲Miller Harris 晨曦朝露淡香精，50ml，4,300元。

以義大利卡拉布里亞地區的天然佛手柑精油的香氣為基底，創作這款明亮活力的柑橘芳香木質香。在活力奔放的柑橘、細膩草本芳香和木質香氣襯托下，佛手柑格外清新討喜；歡愉如陽光燦爛的柑橘香氣後，自然地與草本芳香結合，最終流瀉而出的後味廣藿香、蘚苔和岩蘭草的大地香調繾綣包覆。

▲L’OCCITANE 桂花香水，75ml，2,100元。

以苦橙、西洋梨、杏桃令人愉悅的清新果香為前調，教人聯想到秋天收成後的滿溢欣喜，緊接著馥郁的桂香隨之綻放，揉合鈴蘭、小蒼蘭及胡蘿蔔籽油，最後以雪松和檀香的木質調為底蘊，為清新花果調更添一抹如麂皮般溫潤的雅致香氣。

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