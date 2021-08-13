UNIQLO X INES超模聯名穿出法國女人的氣質　必收襯衫、西外搶先看

記者王則絲／台北報導

UNIQLO與法國超模Ines de la Fressange已連續多季數度聯名，今年秋冬再度迎來全新的「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」系列，以「法式愜意風尚」為主題，推出充滿復古文藝風的襯衫、針織衫、西裝外套⋯⋯等單品，隨意搭配就能穿出法國女人的優雅氣質，全系列將於9月3日開賣，以下一起來看看本次聯名必收的單品有哪些。

▲「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」2021秋冬系列將於9月3日開賣。（圖／品牌提供）



「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」2021秋冬系列靈感來自瑞士的羅西尼耶爾，日內瓦湖周邊壯闊的美麗山景、綿延的草地是藝術的孕育之地，因此以「法式愜意風尚」為題，打造了富有度假氣息的服裝系列。

▲「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」聯名系列必買絲質襯衫、細褶襯衫。（圖／品牌提供）



本次聯名必收單品包括質感襯衫系列，觸感超療癒的絲質面料上衣、柔軟的法蘭絨襯衫，以及鄉村復古風的細褶設計襯衫，衣櫃裡好像永遠都會少一件；入秋後穿搭必備的西裝外套，INES也帶來了不一樣的選擇，採用明亮色系、燈芯絨的材質，增加俏皮感，尤其是復古的鵝黃色特別可愛！或是份量感毛料的羊毛亞麻混紡外套，版型修身、不過於厚重。

▲「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」聯名系列必買外套系列。（圖／品牌提供）



此外，本次聯名亦運用了UNIQLO的3D針織技術，推出多款針織單品，包括每個女孩都該擁有的百搭單品美麗諾高領毛衣、經典海軍風條紋設計的美麗諾圓領毛衣，基本簡單卻醒目，較特別的是，本次還有推出喀什米爾斗篷，隨意披上身散發濃濃復古韻味。

▲「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」聯名系列必買3D針織單品。（圖／品牌提供）



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