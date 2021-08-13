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盤點5雙熱門鞋！　毛怪大眼仔踩上腳、FILA夢幻紫增高鞋必收

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▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲近期熱門話題鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

不論男女永遠少一雙鞋，近期有許多話題鞋款引發討論，像是adidas Originals分別與音樂人Bad Bunny以及迪士尼展開聯名，有帥氣的黑色皮革鞋，也有可愛的動畫人物《怪獸電力公司》中的毛怪與大眼仔一躍而上鞋舌，帶給粉絲們滿滿驚喜。當然別忘記，還有FILA Funky Tennis 1998以增高網球鞋超萌外型擄獲少女心，看完這篇立刻入手！

adidas Originals x Bad Bunny Forum

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals和音樂人Bad Bunny合作 。（圖／品牌提供）

adidas Originals和拉丁樂壇最夯的音樂人Bad Bunny的合作宣佈回歸，帶來雙方最新打造的Forum鞋款。鞋款外型設計受到Bad Bunny成長過程和校園經歷的啟發，將經典鞋款再進化，採用Triple Black皮革鞋面呈現，高級皮革搭配毛絨材質覆蓋，隨鞋附上獨特設計的雙層鞋舌與圓點抽繩鞋帶，以及鞋底上一眼就能辨識的Bad Bunny亮黃色圓形標誌，將於8月17日發售。

FILA Funky Tennis 1998

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲FILA Funky Tennis 1998以可愛吸睛的圓頭鞋型及鞋底加高的設計登場 。（圖／品牌提供）

FILA Funky Tennis 1998以可愛吸睛的圓頭鞋型及鞋底加高的設計登場，在南韓上市時就熱度頗高，而該款式也是承襲1998年首次發布的網球經典鞋型，側邊FILA BOX LOGO立體膠印標誌，在保持原有時髦網球元素的同時，加入當代感性氛圍來呈現全新的質感，為此款鞋型的一大亮點。

adidas Originals Stan Smith迪士尼系列

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals Stan Smith與Disney迪士尼聯名 。（圖／品牌提供）

adidas Originals Stan Smith與Disney迪士尼攜手推出「Stan Smith, Forever」聯名系列第二彈，此次更搭配情人節主題集結迪士尼、皮克斯與漫威漫畫中最受歡迎的螢幕組合同框亮相，像是《怪獸電力公司》中的毛怪與大眼仔、小飛俠彼德潘與奇妙仙子穿插在鞋身中，效果十分可愛。

NBA隊徽拖鞋

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲NBA Store Taiwan推出NBA隊徽拖鞋新系列 。（圖／品牌提供）

NBA Store Taiwan推出NBA隊徽拖鞋新系列，以球員們實戰球衣作為設計發想，隊徽LOGO採用高週波技術呈現，鞋面為類網布和兩側類羅紋印刷，使鞋面設計更佳立體與完整，而鞋底則搭載高彈力 EVA，具有避震腳感增加穿著舒適性。

PALLADIUM推出「解構軍靴」以及「解構巧克力鞋」

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM推出「解構軍靴」以及「解構巧克力鞋」（依序）。（圖／品牌提供）

PALLADIUM推出「解構軍靴」以及「解構巧克力鞋」，軍靴源自品牌最經典的PAMPA BOOTS，以亮眼黃色壓膠貼片做拼貼增加辨識度；巧克力鞋則是將登山線繩結合PALLASHOCK巧克力鞋經典鋸齒厚底，並採輕量化處理，鞋內裡搭載蜂巢式透氣彈力鞋墊，大幅增加行走舒適度。

關鍵字：

adidas Originals, 聯名, 運動, 運動鞋

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