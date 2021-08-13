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「腰鍊」圈出火辣身材！Jennie私服狂出鏡　孝淵戴著大秀螞蟻腰

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@hyoyeon_x_x

近來Y2K風格重新流行，2000年初紅過的飾品也跟著回歸，腰鍊、身體鍊就成為了潮流人士的愛用品，早前在歐美明星身上常常可以看到，現在這股「腰鍊風潮」也延燒到韓星圈，像女團BLACKPINK成員Jennie的私服穿搭就常出現，最近回歸的少女時代成員孝淵，在MV中也以腰鍊凸顯性感螞蟻腰。

▲腰鍊時尚。（圖／翻攝自IG@hyoyeon_x_x）

Jennie近期分享的IG照片中，經常可以看到腰鍊的蹤跡，他身穿白色短版上衣搭配寬鬆運動褲，中間露出人人稱羨的纖腰，上面就掛了金色腰鍊，雖然只是細細的一條，加上圓形小裝飾，戴在身上卻非常吸睛，讓火辣身材更顯眼。

除了短上衣配運動褲的裝扮，Jennie以綁帶上衣、細肩帶小可愛搭配牛仔長褲時，一大截平坦腰腹也繫上腰鍊，讓身體線條看起來更撩人。

少女時代成員孝淵最近帶著SOLO新曲《Second》回歸，新歌MV中他穿上色彩繽紛的成套針織裝，上衣與短裙中間露出一截腰部，配上銀色圈圈腰鍊，造型更有亮點，跳舞時腰鍊會隨著擺動閃出光芒。

歐美明星中也有很多腰鍊的愛好者，凱莉珍娜（Kylie Jenner）只要穿有露腰的衣服，就常戴上腰鍊點綴，像橘色運動成套服裝或是短上衣搭牛仔褲，配起來都很時髦，在休閒服飾中增添女人味。

覺得單條腰鍊不夠顯眼，還有比較複雜的身體鍊，兩條交叉配上比基尼泳裝整個辣度破表，凱莉珍娜、小賈老婆海莉比伯（Hailey Bieber）都喜歡這樣搭，今年夏天練好身材，也掛上腰鍊秀一下吧！

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關鍵字：

腰鍊, 飾品, 身體鍊, jennie, 孝淵

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