玫瑰粉「網美點心機」才590元　做鬆餅、三明治都優雅

文／C編

已經吃膩了居家製作的餐點了嗎？想來點新鮮的玩意，「Her和她」推出「Joyoung九陽多功能點心機」，可以烤麵包、三明治、鬆餅，一機搞定下午茶跟早餐，非常方便又實用，零廚藝的人也輕鬆變大廚，兩入組特價1180元，等於一組只要590元，絕對要入手。

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▲Joyoung九陽 多功能點心機（2入組），原價2560元、特價1180元，點我購買。



這台多功能點心機外型不像是一般家電都是黑壓壓的一片，清新甜美的玫瑰粉紅色搭配米白色的握把，看起來就像是網美一樣可愛；不只是外型討喜，功能也非常多，可以製作熱壓三明治、還可以烤土司或是製作鬆餅，或是將可頌麵團放進鬆餅機壓一下，就變身在韓國很流行的人氣點心「Croffle」，是不是想立刻嚐嚐！

▲加點水果就是好吃的下午茶。（圖／pexels）



點心機採用雙套烤盤設計，可以輕鬆切換製作的餐點，而且不沾塗層清潔方便、加熱快速，上下烤盤都有配置加熱管，受熱更加均勻，隨時想吃點什麼，花個幾分鐘就能做出來。

▲三明治也能輕鬆做。（圖／pexels）



用這台可愛的點心機做出餐點、拍美照，一定會有滿滿羨慕的眼光，而且全家大小都可以學著做，別再怕沒廚藝，用對了機器，包準自信心爆棚，一切都滿分。

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▲Joyoung九陽 多功能點心機（2入組），原價2560元、特價1180元，點我購買。



「Her和她」推出「Joyoung九陽 多功能點心機」，2入原價1280元、特價1180元，搭配兩組烤盤可以任意切換製作的餐點，一組就擁有多功能，兩組的變化就更多了，絕對要入手。