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頭髮「放進去」就捲了！仙女粉電動捲髮器下殺1060元　手殘也變出大波浪

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文／C編

想要用電棒捲出好看的大波浪，對很多手殘的女孩來說可是件難事，往往不知道到底應該往哪個方向捲才對，「Her和她」推出「Tiffa 陶瓷離子電動捲髮器／自動捲髮器」，只要將頭髮收進儀器裡面，自動就會捲出好看的大波浪，如此一來，髮型更能隨心所欲，每天變換輕鬆簡單。

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 ▲Tiffa,電動捲髮器,捲髮器,電棒捲,Her和她,。（圖／pexels）

▲Tiffa 陶瓷離子電動捲髮器／自動捲髮器，原價2980元、特價1060元，點我購買

Tiffa陶瓷離子電動捲髮器外型採用女孩們都會喜歡的粉紅色，用起來讓人心情超好，好似充滿仙女魔法，只要撥取適量髮絲「放」進捲髮器裡，聽到「嗶」的提示音，將把頭髮拿出來，就是自然好看的捲度。

▲Tiffa,電動捲髮器,捲髮器,電棒捲,Her和她,。（圖／pexels） 

▲自然感的捲髮增添髮絲生氣。（圖／pexels）

超簡單的步驟，再也不用怕捲個頭髮手忙腳亂，同時又擔心燙到手，或是不知道到底應該捲多久，智能裝置都幫你設定好了，包準手殘人也能上手，讓約會、上班等不同場合的造型輕鬆轉換。

 ▲Tiffa,電動捲髮器,捲髮器,電棒捲,Her和她,。（圖／pexels）

▲捲度的髮尾讓人看起來更活潑。（圖／pexels）

另外，捲髮器採用4段智能溫控：150°C、170°C、190°C、210°C，可以按照需求調整，雙層防燙的設計也不用擔心會燙到耳朵或是肩頸，可以輕鬆調控往左捲或是往右捲，均勻導熱，捲度持久。

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 ▲Tiffa,電動捲髮器,捲髮器,電棒捲,Her和她,。（圖／pexels）

▲Tiffa 陶瓷離子電動捲髮器／自動捲髮器，原價2980元、特價1060元，點我購買

「Her和她」推出「Tiffa 陶瓷離子電動捲髮器／自動捲髮器」，原價2980元、特價1060元，驚爆價45折優惠，還不快趁優惠期間買回家，想要變美就趁這時候下手準沒錯。

關鍵字：

Tiffa, 電動捲髮器, 捲髮器, 電棒捲, Her和她, Her

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