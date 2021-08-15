奧斯塔羅12星座一周運勢0816-0822　射手調整壞情緒、處女正財運超旺

20210816-0822奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！信任自我的能力，讓自己下周願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況在自有事業朋友也將是個福音。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！長久以來對愛情的努力將在下周開花結果，一直以來的溝通也將開啟了良好的連鎖反應，兩個人心靈也將有更大的共鳴。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

本周需注意星座



1.雙魚座事業運需要留意：工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任或是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周需要多注意。

2.獅子座愛情運需要留意：自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通改善狀況。

3.雙子座金錢運需要留意：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，也容易有情緒上的支出，需多加注意。

牡羊座



整體運勢★★★★

下周牡羊朋友面對許多事情與事物有更多自我的看法，開始著手去調整過往看似不錯的事情，將是個非常好的週期。

愛情運勢★★★★

雙方在目前的感情中都感到穩定踏實，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★

不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

金牛座



整體運勢★★★

下周金牛朋友自信心些許下降並且對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議在面對事情或決定時多敞開點內心接受他人。

愛情運勢★★

不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業運勢★★★

自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★

避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊。

雙子座



整體運勢★★

下周雙子朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

愛情運勢★★

突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★

對於現況感覺不甚滿意，會有許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到工作。

金錢運勢★★

財運不佳，有花錢消災的暗示存在，也容易有情緒上的支出，需多加注意。

巨蟹座



整體運勢★★★★★

巨蟹朋友將是個理性思考的一周並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事下周將更加明朗，對於事情的掌控度也提高許多。

愛情運勢★★★★★

長久以來對愛情的努力將在下周開花結果，一直以來的溝通也將開啟了良好的連鎖反應，兩個人心靈也將有更大的共鳴。

事業運勢★★★★

下周將是突飛猛進的一周，努力的結果將開始顯現，手邊的工作也將進入相當穩定的開始。

金錢運勢★★★★

正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

獅子座



整體運勢★★★

下周獅子朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事，讓自己顯得有點喘不過氣。



愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通改善狀況。

事業運勢★★

學事業方面關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意。

處女座



整體運勢★★★★

處女朋友過往的思考將在下周開始付諸行動了，而這樣的行動也早已經有充分的計畫，所以下周將會是起身動作的一周。



愛情運勢★★★★

雙方在下周不知道是看開了還是也了解現實了，開始願意把過去的問題都拋一旁，開始一段全新的感情生活，讓兩人面對目前的情感都像是被催化一般更上一層樓。

事業運勢★★★★★

信任自我的能力，讓自己下周願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況在自有事業朋友也將是個福音。

金錢運勢★★★★★

正財運勢良好，在工作上所做的付出都有望在薪水上得到實質回饋。

天秤座



整體運勢★★★★

下周天秤朋友對生活的滿意度將大上許多，過往努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步。



愛情運勢★★★★

雙方在感情中的互動增加讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意為這段關係的未來努力。



事業運勢★★★★

學事業方面也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

天蠍座



整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿下周天蠍朋友的生活當中，外在的活潑與熱情轉入了內心沉穩的層面，對周遭都感到十分的滿意。



愛情運勢★★★★

穩定的情感發展讓雙方對於目前的感情都安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時期，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情。

事業運勢★★★★★

學事業方面依舊繼續努力的發展，下周也是正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進。



金錢運勢★★★★★

正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友可以考慮投資囉，另外本業上的努力也可為你帶進些錢財。

射手座



整體運勢★★★

下周射手朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭的朋友起爭執，原因來自長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷，建議下周要多注意情緒狀況。

愛情運勢★★★

雙方在下周漸漸較敞開內心，願意和另一半溝通，彼此關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的也在下周開始逐漸趨緩。

事業運勢★★★★

下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★

金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點。

摩羯座



整體運勢★★★

長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自朋友，而也因為這樣的狀況讓摩羯朋友稍稍情緒受到影響。

愛情運勢★★★

下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★

目前的學事業中有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★

偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

水瓶座

整體運勢★★★★

對於現況的不滿足讓水瓶朋友變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實，因此各方面都將立下還不錯的基礎。

愛情運勢★★★★★

雙方積極踏實為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情週期。

事業運勢★★★★★

自我能力的提升在下周完全反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友要注意目前看似平穩的狀況將開始動搖起來，過去的平穩與安定都將在下周不安定，有因為疏忽細節導致錯誤的狀況存在。

愛情運勢★★★

留意雙方的腳步與目標是否相同，愛情是共同努力的沒錯但前提是目標是相差不遠的，雙方埋首各自的目標對於情感可不會有助益喔。

事業運勢★★

工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任或是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周需要多注意。

金錢運勢★★

正財運不佳，多餘的花費要多加節制並注意突然其來的金錢支出。

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