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53歲伊能靜眼周一點細紋都沒有　「逆向按摩法」讓雙眼更有神

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記者李薇／綜合報導

已經53歲的伊能靜在大陸發展得有聲有色，不但參與很多綜藝節目，自己也開設小紅書分享變美的秘訣，最近她就教大家如何保持眼周的明亮度跟避免臉部細紋，可以透過幾個小Tips，讓人看起來年輕又有精神。

▲伊能靜,保養,眼周,眼霜。（圖／小紅書）

1.一般眼下的紋路都是從眼頭長到眼尾，因此塗抹眼部精華的時候，伊能靜會用按摩頭從後往前輕推，讓眼下的細紋淡化。

2.眼周上方則是從眼尾到眼頭，輕輕的用眼部精華的按摩頭滑過。

3.接著眼尾的部分輕輕畫圓處理，讓細紋無所遁形。

4.眼部精華除了使用眼部之外，伊能靜還會用來塗抹木偶紋，由下往上推。

5.並且在唇周部位也會同樣使用眼部精華整個繞圈按摩。

6.最後用手把精華再次按照上述步驟塗均勻，並且按壓眼周附近穴位，增進血液循環。

▲伊能靜,保養,眼周,眼霜。（圖／小紅書）

除了眼周按摩，她之前也在小紅書上分享瘦身秘訣，對於瘦身，她用過很多方法，包括斷糖、生酮、一天只吃一頓等等，但除了讓自己的身體變糟之外，瘦身效果也不彰，後來自己發現低糖飲食是最適合的方式，並且搭配有氧和重量訓練，才把體重一直控制下來。

為了減少糖分的攝入，伊能靜利用高纖維、高蛋白、粗糧來控制自己的飲食，不吃沙拉醬、燉肉的醬油，當然飲料、甜點也是減少攝取，因為糖不僅會使人發胖，也會讓臉部鬆弛，所以盡量減少攝取。

▲伊能靜,保養,眼周,眼霜。（圖／小紅書）

另外，戒掉飲料、少喝酒，也是伊能靜瘦身重要的撇步，但每天只喝水又太無趣，她就說，「我在家每天用黃色萊姆、薄荷葉、或者其他水果泡排毒水」，冰飲、冰淇淋除了特定節日，能不吃就不吃，對代謝、生理期、腸胃都會有影響。水果也只吃藍莓、草莓、芭樂等果糖不高的水果。

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關鍵字：

伊能靜, 保養, 眼周, 眼霜

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