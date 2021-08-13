《阿拉丁》茉莉公主的指甲彩繪美炸！搭牛仔褲、洋裝都很時髦好看

記者李薇／綜合報導

《阿拉丁》裡面的茉莉公主勇敢追求愛情的自信模樣，深受很多粉絲喜愛，有人就以此作為靈感，設計出茉莉公主的指甲彩繪，藍綠色的雞底色搭配上閃閃發亮的寶石、金屬，讓人看了就忍不住想要跟著做同款。

▲茉莉公主風格的指甲彩繪。（圖／weddingnews_editor IG）



以茉莉公主作為靈感，設計出來的指甲彩繪運用藍綠色作為基底，搭配金色的彩繪，另外在畫上中古阿拉伯風格的圖騰，並且妝點上淺藍色、藍綠色的寶石，打造出真實感的茉莉公主氛圍，讓人看了忍不住想要同款。

除了本來就以茉莉公主作為設計的款式，還有一款運用甲蟲色金綠偏光的指甲彩繪也頗有中東的氣氛，上面描繪了變形蟲、花草葉子等圖案，並且利用立體的金色金屬裝點在指甲末端、指甲前端，製造出奢華的風格。

▲同樣也是很有茉莉公主風格的彩繪。（圖／nailroomarudy IG）



不管是哪一款造型，都有擁護者喜歡，有人就愛茉莉公主風格的華麗感，也有人喜歡低調奢華的中東風格，任選其實都很好搭配，不管是穿洋裝或是牛仔褲，都很有畫龍點睛的效果，讓人不禁眼神一亮的造型搭配。

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