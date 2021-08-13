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玫瑰控一定要用起來！4款玫瑰香氣超好聞的臉部保養

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記者李薇／綜合報導

玫瑰，是女性最普遍大眾都可以接受的味道，它經常被添加在化妝品、香水裡面，不僅是香味宜人，更是擁有保濕、抗氧化的效果，《ET FASHION》就特搜多款以玫瑰作為設計的保養品，身為玫瑰控一定要嘗試看看。

▲Neal’s Yard Remedies,蜜葳特,東森自然美,LANCOME,玫瑰。（圖／品牌提供）

1.Neal’s Yard Remedies 野玫瑰亮采精露

100％天然成分，細緻、快速吸收的親膚質地，適合油性肌膚與所有膚質使用！結合野玫瑰果油、橄欖葉萃取、葡萄籽油、乳油木果脂乙酯，深度滋養肌膚同時補水。獨特輕透質地精華油結合植物性脂肪酸，使膚色均勻、細緻平滑。

▲Neal’s Yard Remedies,蜜葳特,東森自然美,LANCOME,玫瑰。（圖／品牌提供）

2.蜜葳特 經典玫瑰花粹

採摘清晨最新鮮的2000片玫瑰花瓣，遵循古老蒸餾法單一蒸餾因此富含精油活性因子，內含各式各樣精油純露呵護的用法，取代了不僅僅是一般保濕噴霧，更代表著獨特的芳療功效，在動盪不穩定的環境下，花粹同時扮演著療癒人心的角色，保濕兼具撫慰人心的花粹絕對是炎夏解暑舒心的首選。

▲Neal’s Yard Remedies,蜜葳特,東森自然美,LANCOME,玫瑰。（圖／品牌提供）

3.LANCOME 絕對完美黃金玫瑰鑽白乳霜

前所未有的100%高純度大馬士革晨露玫瑰、普羅旺斯千葉玫瑰與黑鑽玫瑰，交織絕無僅有活膚修護力，七日有感！更首度結合蘭蔻獨有鑽白玫瑰精煉出的「鑽白玫瑰水亮複方」，讓肌膚煥發無限淨白與保濕潛能。

▲Neal’s Yard Remedies,蜜葳特,東森自然美,LANCOME,玫瑰。（圖／品牌提供）

4.東森自然美 玫瑰果煥活精華油

添加多種植物精華萃取成分，修護肌底，幫助緊實肌膚，一瓶可以當作握睡前的精華油或是混合粉底液使用，極致抗老，緊緻豐潤，非常適合輕熟齡肌膚使用。

日系花苞包頭vs韓系金秘書包頭　兩款超簡單造型一看就會

►風靡日妞的「蜜桃甲彩」好Juicy！擦起來顯嫩又可愛，好想咬一口

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關鍵字：

Neal’s Yard Remedies, 蜜葳特, 東森自然美, LANCOME, 玫瑰

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