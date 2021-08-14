突然好想吃「甜食」！無法克制慾望要小心　可能是身體少了它

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你有沒有過突然很想吃特定食物的經驗呢？也許是覺得自己急需補充甜食，或是有股渴望想要狂嗑肉類，會這樣除了因為你是這些食物的愛好者之外，其實也可能是身體發出的警訊，要藉由食慾告訴你體內缺少某些元素，這時如果亂吃，反而會增加身體負擔，了解原因後對症下藥，才能解決問題。

#想吃甜食

如果你突然超想吃甜食，有可能是體內缺少了「鉻」，當人體少了鉻，會影響胰島素功能，對糖的耐受性不佳，容易產生糖癮，很多糖尿病患者就是因為缺少鉻，而難以調節血糖。鉻通常在動物性食物裡比較多，所以只吃全素或單一食物的人，也可能會缺少，如果正餐完全沒有碰澱粉，之後就可能對甜食產生慾望。

改善方法

想要補充鉻的話，可以從南瓜、蘆筍、蘑菇、肉類等食材中補充，富含黃酮類化合物的秋葵，也對降低血糖和改善葡萄糖耐受性有幫助。

#想吃肉類

特別想要吃肉，有可能體內的「鐵」已經不足了，要藉由補充肉類、高脂肪食物來緩解。長期缺少鐵可能導致貧血，體內血紅素不足、攜帶的氧氣不夠，會讓腦袋缺氧，容易疲憊、暴躁、注意力不集中，在生理期女性身上也容易發生，男性如果缺鐵，更可能是由疾病引起，要特別小心。

改善方法

想要補充鐵，動物性的鐵質吸收率較佳，可以多吃牛肉、豬肉等紅肉，植物性部分可以選擇深紅色蔬果，像紅鳳菜、紅莧菜、紅龍果、百香果等都含有豐富鐵質。

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