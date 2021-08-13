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許凱又有新頭銜！升格「FENDI品牌大使」帥照狂吸60萬網友轉發

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▲許凱 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲許凱 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸男星許凱演出《延禧攻略》、《千古玦塵》等戲劇走紅，奠定一線地位，還身兼美妝專賣店絲芙蘭Sephora品牌大使。近期再摘下新頭銜，FENDI宣布他成為品牌形象大使，並釋出許凱的最新形象照，他也在立即微博上轉發該消息，引來超過60萬粉絲轉發，可見高人氣。

▲許凱 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲許凱成為FENDI最新形象大使。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

許凱在2018年演出《延禧攻略》爆紅，當時就曾受邀出席FENDI在上海舉辦的公開活動，多年來一直與品牌維持密切合作。此次FENDI宣布他成為品牌形象大使，他也在個人微博寫下：「很高興成為FENDI形象大使，對我來說意味著卓越與傳承。」貼文一出就吸引超過60萬網友轉發，許凱高人氣不可小覷。

▲許凱 。（圖／品牌提供）

▲許凱 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲許凱一直維持與FENDI密切合作 。（圖／品牌提供）

其實早在官宣品牌大使前，許凱就受邀出席2022春夏男裝大秀，成為品牌中國區座上賓，為新頭銜做準備。 許凱還與女星古力娜扎一同為今年（2021年）七夕情人節廣告拍攝，兩人穿著情侶裝，並演繹經典Peekaboo包款，為新系列同框話題不斷。

近期獲得新頭銜的還有大陸女星趙露思，拿下義大利精品休閒鞋品牌 HOGAN 中國區代言人，並搶先演繹七夕限量款「貓爪鞋」，她身穿甜美的黑色吊帶短裙出鏡，一頭招牌長髮與精緻臉蛋相襯，露出長腿十分唯美。

▲HOGAN 。（圖／品牌提供）

▲趙露思演繹七夕限量款「貓爪鞋」 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

許凱, 延禧攻略, 千古玦塵, FENDI

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