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Jennie、GD偷偷放閃又被發現！「情侶項鍊」太可愛引粉絲注意　

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編輯／JJ

韓女團BLACKPINK成員Jennie於今年初與GD（權志龍）被爆出秘戀當中，雖然經紀公司後來並沒有承認戀情，但也沒有否認，網友們便當起了偵探，多次搜出兩人交往的種種蛛絲馬跡，近日兩人隔空偷偷放閃又被眼尖粉絲抓包，原來是兩人戴的「情侶項鍊」太可愛，才不小心引起了注意。

▲Jennie、GD情侶項鍊。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的「珍珠小天使」項鍊被發現與GD的項鍊來自同一小眾品牌。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie日前在IG上Po出一組在國外工作時的私照，造型師幫她換上了一頭長及臀部的辮子頭，她也穿著短版T恤搭配棉褲，完成歐美風的outfit，其中一張近距離Mirror Selfie中，可以看到Jennie脖子上的「珍珠小天使」項鍊特別可愛搶眼，原來這正是與GD的情侶配飾之一。

▲Jennie、GD情侶項鍊。（圖／翻攝自IG）

▲GD的小蘑菇珍珠項鍊與Jennie的小天使項鍊都來自IAN CHARMS。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

GD則是在自家電梯裡頭拍攝的穿搭照中露了餡，工裝背心配短褲的街頭裝扮下，GD照慣例疊戴了非常多飾品，其中的份量感珍珠項鍊與Jennie的珍珠小天使項鍊，皆是來自設計師品牌IAN CHARMS的項鍊，目前兩款都已售完，該品牌飾品受到許多明星青睞，包括小賈斯汀、杜娃黎波（Dua Lipa）⋯⋯都是愛好者，不過依然算是小眾，也難怪粉絲們會將之認定為Jennie與GD的「情侶項鍊」。

▲Jennie、GD情侶項鍊。（圖／翻攝自IG）

▲兩人戴的款是目前官網都已完售。（圖／翻攝自ian charms）

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關鍵字：

Jennie, GD, 情侶項鍊

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