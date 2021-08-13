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別讓乾紋爬上臉！冷氣房必備5款「保濕神品」，快從補水開始

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▲▼冷氣房必備5款「保濕神品」。（圖／翻攝自ig）

▲夏季補水保濕很重要。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

長時間久待空調冷氣房或經高溫豔陽曝曬，都將使肌膚水分大量流失，如果沒有即使做好保濕修護，當心衍生細紋、出油等多重問題膚況。盤點夏季保濕新品，想擁有健康肌膚，必須從補水開始。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲BY TERRY 玻尿酸怦怦清透保濕霜，50ml，3150元。

首度使用獨家研發的激光煥亮複合配方，它包含了能夠提供肌膚深層保濕的8種不同分子玻尿酸，並以純植萃成份配方為主、無添加香料，達到皮膚零負擔，讓肌膚自然散發光采活力。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲FANCL長效水光精華液，18ml，1,400元。

質地輕盈水潤，滲透力極佳，蘊含西洋梨果汁發酵精華、稻糠保濕精華、大豆胚芽精華、氨基維他命C等高效補濕營養，並強化肌膚防禦屏障力，長效補濕與鎖水。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 超效保濕水光精華露，120ml，2,980元。

含聚麩胺酸、玻尿酸等鎖水因子，幫助肌膚瞬間補水，舒活水潤，尤其適合敏感與乾燥脫皮肌膚使用。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲TUNEMAKERS 原液保濕美容液，30ml，1,350元。

嚴選五種原液精華調和最適保濕黃金比例，鎖住補充肌膚NMF天然保濕因子，幫肌膚補充最適度水分，透出自然水光。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 保濕調理露，30ML，1,680元。

含98%天然成分萃取，仙人掌幹細胞幫助補水並鎖住水分，植物萃取玻尿酸，深入肌膚結構補充水分，效改善肌膚乾燥、粗糙、細紋等狀況。

►為生活增添儀式感！夏季「小清新香水」盤點

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關鍵字：

夏季, 保濕, 盤點

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