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LIFE・經典／會「自我殺菌」的金屬錢包受矚目　疫情讓我們在乎病毒？

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▲COPPER CLEAN WALLET。（圖／翻攝indiegogo）

▲COPPER CLEAN WALLET。（圖／翻攝indiegogo，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然有更多疫苗面世，然而COVID-19疫情仍持續改變我們對生活用品的看法，許多人在使用的錢包，也出現另一種思考，可以「自我殺菌」的設計引起大家的興趣，畢竟大部分的錢包使用者，從來沒有清潔過它。

許多人的錢包都是皮革或者是布裁製而成，雖然我們天天使用它，把現金跟信用卡來來回回的取出放置，卻從未想過是否需要進行清潔，主要的理由當然是清潔不易，而在疫情來臨後，當我們習慣持續用酒精消毒雙手，頻繁使用的錢包也成為藏匿髒污的疑問之一。

▲COPPER CLEAN WALLET。（圖／翻攝indiegogo）

一個美國的設計師Andrew Becker想出了「COPPER CLEAN WALLET」，主要使用的材料是銅，原因是因為銅的殺菌作用，雖然殺菌力的被承認仍眾說紛紜，但有研究表示，銅表面可以減少60%至100%的菌落數。BBC也有報導，科學家覺得銅合金比銀離子更有效，能在2小時內殺死99.9％的細菌，在一些關鍵的地方使用銅（像電梯按鈕），有助減少污染，也許會減少微生物傳播疾病。

▲COPPER CLEAN WALLET。（圖／翻攝indiegogo）

而近年來大量取代現金付款的電子支付，似乎也能省去「零錢袋」的設計，在這小小的金屬錢包裡，打開後會出現扇形的夾層，方便使用者放入信用卡、會員卡、儲值卡片以及折好的少許現金，重量約89公克，約莫是一支手機的重量，厚度則約莫是AirPods的外殼。

▲COPPER CLEAN WALLET。（圖／翻攝indiegogo）

外殼則以美麗的拋光來呈現細節，此外因為採用的是金屬外殼，也能防止RFID隔空盜刷，放在裡面的信用卡與感應卡，不會有無端洩密與被扣款的疑慮，然而比起這個，它所號稱的「自我殺菌」功能則更受到矚目，無論銅對抗細菌的力量如何，至少金屬設計的錢包，也比起皮質錢包的清潔方式便利許多。

▲COPPER CLEAN WALLET。（圖／翻攝indiegogo）

▲COPPER CLEAN WALLET。（圖／翻攝indiegogo）

目前COPPER CLEAN WALLET已在集資平台indiegogo上架，售價為69元美金，折合約台幣1,920元，也已跨過量產門檻，預計今年12月起會正式出貨。

▲COPPER CLEAN WALLET。（圖／翻攝indiegogo）

關鍵字：

LIFE, 經典, 居家, 設計, 疫情, COVID-19

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