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跳脫黑白灰！偷師日本女孩的「馬卡龍色穿搭」　亮黃、粉紫回頭率100%

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文／Dappei

要說亮色系的天下絕對免不了夏季，穿慣了黑白灰色系的搭黨不妨趁夏天之際試試不同的顏色搭配，這次來偷師日本型人岩渕加惠的「馬卡龍色系」穿搭，身為飾品 KLEAR 主理人的她相當擅長亮色系的搭配，版面也都是繽紛的色彩，一起在夏天穿上亮麗的馬卡龍色系，不僅能讓人看起來有精神活力，還能成為人群中最耀眼的人！

# 藍色系

舒服的藍色系給人清爽、好感的印象，也是相當好搭配的顏色，最簡單的配色就是藍 + 白，以白色為基底是肯定不會錯的，除了一般較常見的海軍藍、天藍色，也可以嘗試時下流行的寶寶藍，低彩度的寶寶藍也可以和淺色做搭配，或是配不同深淺的藍來營造層次效果。

▲亮色系穿搭。（圖／dappei提供）

# 紫色系

甜美浪漫的紫色系在搭配上其實並不難，若擔心穿搭失誤可以選擇基本的黑、白色搭配，讓紫色成為整體中的亮點；或是配上相近色系的粉色，粉 + 紫看似衝突卻可以很好的融合，用顏色穿出層次感。

▲亮色系穿搭。（圖／dappei提供）

# 橘色系

活潑、有精神的橘色非常適合夏天，強眼的橘色除了配上黑、白兩大色，還可以搭配丹寧，經典的丹寧單品和橘色可說是天作之合，百搭的丹寧不會搶掉橘色的風頭，也不會讓整體色彩太過於混雜，能夠很完美地混搭，讓穿搭看起來亮眼有活力。

▲亮色系穿搭。（圖／dappei提供）

# 黃色系

和橘色一樣，高彩度的黃色也是許多人不敢輕易嘗試的色系，怕一不小心就亮過頭？清新的黃色在夏天中可以給人有活力的感覺，可以選擇藍、綠色做為搭配，若想要跳脫舒適圈，可以試試粉、紫色等等的對比色，在夏天絕對能夠成為穿搭焦點。

▲亮色系穿搭。（圖／dappei提供）

# 綠色系

綠色一直都是流行的大勢色，像是經典的軍綠、清爽的酪梨綠、亮眼的開心果綠都是近幾年穿搭十分盛行的顏色。可以選擇相近色系的藍色、大地色，或是選擇粉、紫色的對比色，若怕色彩太過鮮豔則可以挑選低彩度的顏色去做混搭，也可以試試深淺不同、不同花紋的綠色作為同色系的搭配，將重點放在上身或下身來打造穿搭重點，同樣可以超吸睛。

▲亮色系穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

夏天就是要把亮色系穿好穿滿！穿膩了黑白灰的基本色系，不妨考慮嘗試看看亮色系的穿搭，只要掌握好配色原則，你也可以成為人群中最亮眼的人！

文字編輯：Jen / 圖片來源：IG＠kae0113

黑白灰先掰！勇敢穿上繽紛「水果色 Pantone」迎接炎夏，每張照片都是好心情！

黑灰白再會了，這個夏天我要用亮色穿搭變街頭焦點，「顏色挑選、穿搭」教學都在這！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 馬卡龍色, 亮色, 夏天

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