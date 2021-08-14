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佐佐木希傳授「洋裝穿搭術」！3技巧讓嬸味退散　穿得又仙又美

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▲佐佐木希洋裝穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

洋裝一穿上身不僅可以修飾身形還能提升氣質，宛如擁有女神般的氣場，不過困擾的是每回所想像出來的搭配，總是事與願違呀！究竟可以怎麼搭配、怎麼挑選讓洋裝一穿就能駕馭仙女氣質呢？這回不妨來學學日本超人氣女星佐佐木希的洋裝穿搭術，不僅上節目、工作喜愛連身裝扮，私下的服裝也大多以洋裝為主，來看看佐佐木希的「洋裝搭配」小撇步，筆記起來也能穿得又仙又美！

▲佐佐木希洋裝穿搭。（圖／dappei提供）

TIPS 1：洋裝的版型設計

想將 ONE-PIECE 洋裝穿出時髦又有型的氣息，記得一定要挑選有腰身設計的版型，不僅可以讓身型有顯瘦修飾的效果，整個人的氣場也會不一樣，像是佐佐木希就常以這樣版型的連身裙出席各大場合，搭配平底鞋或是跟鞋都超有態度，也呈現出淡淡的女人味。

TIPS 2：混搭方式更顯時髦

許多洋裝的圖案多半都會以碎花或是印花、荷葉邊的設計為主要，呈現在穿搭上溫柔又清新的風格，但想讓洋裝穿得更有深度一些，搭配些黑色系或是率性的單品更可以提升時髦度，也讓精緻度完美 UP ！

TIPS 3：善用配件讓穿搭更加完整

洋裝一穿人人都會，但要比其他女孩更美更有型，配件的運用就顯得重要，像是帽款、首飾都是不錯的選項，搭編也很推薦腰帶的搭配，層次更加分明就會顯得更有分量感一些，值得許多女孩試試看，氣勢直接飆到滿分！

▲佐佐木希洋裝穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

一件美美的 ONE-PIECE 洋裝想穿得與女神佐佐木希一樣，快學學她的搭配技巧，不僅超實用，一年四季都可以派上用場，別再以為只能穿出一種風格啦！

文字編輯：Sweet 、圖片來源：@nozomisasaki_official

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 佐佐木希, 洋裝

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