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人人都有的「軍綠單品」怎麼穿得好看？除了萬用黑白灰　大紅更是絕配

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

軍綠憑藉著其百搭的特性，受到廣大男性的喜愛，無論是上衣、褲子，甚至到帽子類的配件，經常都銷售一空！但百搭是一回事，如何搭的好看有特色又是一門學問，Dappei 本篇要教學搭黨「軍綠色」除了搭配萬用的黑、白、灰，還能如何穿出獨特的風格！

軍綠 X 紅色

型人 @woozzang___ 選用一條軍綠的寬褲，配上一件寬鬆的正紅色上衣，鮮明的對比色搭配相當抓人眼球，接著在毛帽、背包及球鞋選擇黑色作為點綴，既不搶風頭又能夠調劑鮮豔的色彩。紅綠黑三色的搭配，配上寬鬆休閒的版型，成功打造休閒又有特色的 outfit ！

▲軍綠穿搭。（圖／dappei提供）

▲軍綠穿搭。（圖／dappei提供）

軍綠 X 卡其

搭黨 @_swag1209_ 選擇用大地色系為主軸，將重點放在上衣的花紋，並將扣子留一顆較不顯得拘謹，休閒的上衣也能平衡紳士帽的正式感，褲子選用格紋的小喇叭褲，由於上半身衣長稍短，喇叭褲可以很好延長視覺比例，最後鞋子挑選較鮮豔的橘色做一個跳色的細節，使整體搭配不會過於呆板！

▲軍綠穿搭。（圖／dappei提供）

軍綠 X 軍綠

搭黨 @ycw11o9@acac12341 採用 One Tone 的造型，利用不同深淺的軍綠色營造層次感，輕薄的襯衫外套遇到冷氣太強也不怕！上寬下合的輪廓讓整身比例維持平衡。細節部分，白長襪及紅棕的髮色，點亮了軍綠稍稍暗淡的感覺，整體搭配和諧又易上手，適合新手嘗試！

▲軍綠穿搭。（圖／dappei提供）

▲軍綠穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語

軍綠在穿搭上百搭的特性確實吸引人，但過度氾濫不免覺得乏味，利用顏色間的相互搭配，就能簡單營造不同的風格，現在就拿起手邊的單品，搭出屬於自己的 Style 吧！

文字編輯：Iven / 封面圖源：

穿搭總是敗給顏色搭配？用色相環教你 4 個零失誤「素 T 顏色搭配」法則，再也不用在衣櫃前崩潰！

綠色可不是軍工裝專屬！適合炎炎夏日的「綠色系穿搭」提案，原來綠色也能這麼清新！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 軍綠, 男生

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