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女孩請注意！肩帶常不時滑落，「4大徵兆」提醒你內衣應該換了

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▲▼「4大徵兆」提醒你內衣應該換了！ 。（圖／翻攝自ig）

‘▲內衣也有壽命，汰舊換新保持完美胸型。（圖／翻攝自IG/peachjohn_official）

編輯 / Amber

不少女生很喜歡買內衣，除了兼顧實用也要美觀，但你知道內衣也要壽命嗎？有時候穿著內衣穿起來舒適到捨不得脫，可以試著檢視一下是否彈性已鬆脫，內衣肩帶若穿著時也不時滑落，是時候檢視一下內衣是否該丟了！

要如何正確地對內衣斷捨離呢？若出現以下4大狀況，即便款式再美、穿著再舒適也必須得丟，當內衣已經無法承托胸部，也就失去內衣的作用了！

#罩杯出現磨損

若發現罩杯已出現磨損，代表再繼續洗下去，內衣中承托鋼絲的容易冒出，這樣不僅會摩擦肌膚產生不適，承托功能更會大打折扣，當出現磨損狀況，差不多就要丟棄了。

#肩帶常常滑落

穿著內衣時調整肩帶是必須，但若是以調整後，穿著時又不時滑落，代表肩帶已失去原有彈性，當肩帶無法與肩膀貼合，也意味著胸罩的支撐力不足，長時間這樣穿會使胸型容易跑位。

#背扣已經沒有空間調整

我們會隨著體型變化，調整內衣背扣的位置，而內衣胸圍也會隨著時間變得彈力不足，若你經將背扣扣在最緊的鐵鉤，代表已經沒有調整的空間，這時候就是提醒你，是時候換一件新內衣了！

#背帶的鐵鉤出現鬆脫

內衣若沒放進洗衣袋中，長期下來會使得背後的鐵鉤鬆脫，使得胸圍無法調整最適合的位置，這樣一來內衣就失去了承托胸部的支撐力，建議清洗內衣時要注意，一段時間也要固定檢視一下內衣背扣是否鬆脫或歪斜才是。

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關鍵字：

內衣, 更新, 換新

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