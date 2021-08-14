朴敏英「33蘋果瘦身法」3天速成神仙曲線　更多私房減肥秘招公開！

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韓女星朴敏英鏡頭前總是展現神仙級的好身材，凹凸有致的曲線每每都成為焦點，如此完美的體態背後其實也是靠著強大的意志力換來的，朴敏英就曾透露過自己的日常瘦身方法，以及在有重要拍攝前會使用的激進版「33蘋果瘦身法」，能在3天內急速消水腫、排毒，以達到最纖細的狀態，不過有幾個重要事項必須注意！

▲朴敏英的完美身材靠嚴格的飲食控制打造。（圖／翻攝自IG@rachel_mypark，以下同）



「一天兩餐輕斷食」

在拍攝《金秘書為何那樣》時，為演繹套套貼身、顯身材的OL套裝，朴敏英嚴格遵循「一天兩餐輕斷食法」，每天幾乎只吃午餐、晚餐，並以高蛋白質、低脂肪的食物為主，例如地瓜、雞胸肉、雞蛋、豆漿⋯⋯能維持體力不易感到飢餓，在吃完晚餐到隔天午餐這段時間，也能有效燃燒脂肪。

▲「一天兩餐輕斷食法」對一般人來說也較無負擔，施行起來不會太困難。



「33蘋果瘦身法」

若是有臨時的重要拍攝，必須在短時間內達到最佳體態，朴敏英則會採取較激進的「33蘋果瘦身法」，自目標前3日起，3天3餐都以蘋果為主食，份量以不感到飢餓為主，搭配無熱量的茶飲、水，蘋果富含膳食纖維、維他命、礦物質，能緩解便秘、幫助排毒、加速燃燒代謝，達到去水腫的效果，但是這樣激烈的飲食法是有急迫需求時的最後手段，並不健康，最好不要吃超過三天，一個月內施行也不要超過一次。

▲朴敏英在臨時狀況下會採用「33蘋果瘦身法」急速瘦身，不過並不推薦日常減肥使用，且依照每個人健康狀況而定，不一定適合每個人。



「隨時縮小腹」、「8杯水瘦身法」

此外，朴敏英維持身材也都會搭配一些日常小習慣，包括「隨時縮小腹」，隨時隨地她都會提醒自己腰要打直，走路時下意識的夾屁股、縮肚子，養成這個習慣就是打造優雅體態的關鍵。

▲利用「8杯水瘦身法」讓自己一天喝足2000ml的水，達到增加代謝的功用。



許多明星都奉行的「8杯水瘦身法」，朴敏英也不例外，每天在8個固定時間喝一杯250ml的水，一天總共喝2000ml，時間表可安排為起床、早上9點、早上11:30、下午1點、下午3:30、下午5:30、晚上7點、晚上9點，可以促進新陳代謝，也能在飯前增加一些飽足感。

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