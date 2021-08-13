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明日開搶！小棕瓶超狂買1送1限時一天　SUQQU、RMK聯合特賣會3折起

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記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

防疫降級微解封，美妝優惠也大爆發！像是被網友封為神級精華的雅詩蘭黛小棕瓶，將於明日（8/14）限時推出買1送1超狂優惠活動，一瓶價格就能帶走50ml＋50ml；而擁有SUQQU、RMK、KANEBO等人氣日系美妝品牌的東方美集團，也將於下週限時3天推出年度特賣會，最低折扣3折起，還有超狂加價購、滿額贈等多種優惠，快揪姐妹趁現在囤一波就對了。

▲▼小棕瓶買1送1、美妝特賣會3折起。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 小棕金牌回饋組，NT$3,950。

雅詩蘭黛經典明星商品「小棕瓶」特潤超導全方位修護露，是許多人化妝台必備的神級修護精華，每次推出優惠都會引發囤貨潮。雅詩蘭黛為歡慶小棕瓶蟬聯10年精華銷售第一，特別於官網與全台櫃點，將在8／14(六) 0:00一日限定推出「小棕金牌回饋組」BUY 1 FREE 1，買50ml送正貨50ml，超划算優惠錯過真的太可惜！

▲▼小棕瓶買1送1、美妝特賣會3折起。（圖／品牌提供）

▲當日消費滿額就送雅詩蘭黛明星三件組。

此外，雅詩蘭黛更加碼推出，於8/14當日百貨專櫃獨享，消費滿額NT$7,200即可獲贈「明星三件組合」，內含小棕瓶7ml＋原生露15ml＋小棕眼霜5ml，價值NT$1,708，搭配小棕瓶全方位呵護肌膚。

▲▼小棕瓶買1送1、美妝特賣會3折起。（圖／品牌提供）

▲▼小棕瓶買1送1、美妝特賣會3折起。（圖／品牌提供）

▲中壢SOGO獨家特賣款包含人氣粉霜、防曬乳、洗顏粉及彩妝等。

除了雅詩蘭黛推出小棕瓶限時優惠，代理KANEBO、RMK、SUQQU、THREE等知名日系美妝品牌的東方美集團（TFM）也將於8/19～8/21限時3天，在遠東SOGO百貨-中壢店舉辦全明星特賣會，不僅有各品牌特賣商品，更推出品牌百元專區、每日一物、加購禮、滿額禮、學生專案等多重優惠，最低折扣3折起，愛用粉絲快記好時間搶買一波！

其中首要鎖定非這次中壢SOGO獨家特賣款，像是台北特賣場沒有的「SUQQU晶采光艷粉霜」，以著名奶油粉霜美名，原價NT$3,850，特價NT$2,310；每到夏季就被狂囤貨的超人氣防曬「RMK UV防護乳50」，原價NT$1,100，特價NT$660；擁有秋季氛圍的限量唇頰盒「THREE自由光燦唇頰盒」原價NT$2,400，特價NT$1,200；人氣超高的熱賣酵素洗顏粉「suisai淨透酵素粉N」，買32入加送15入，原價NT$1,050，特價NT$480，多達10款超優惠特賣款。

▲▼小棕瓶買1送1、美妝特賣會3折起。（圖／品牌提供）

▲每日一物限定特賣。

還有備受關注的每日一物特賣活動共有4款，像是將於8/19登場的「ALLIE防曬水凝乳2.0款 90g＋suisai酵素粉3入*1」，原價NT$1,025將特賣4.9折，NT$500就能帶回家；還有8/20登場的「LUNASOL摯愛派對組(2019年)」，原價NT$2,900特賣NT$1,000，還加贈IP潔膚霜20g＋贈品包。

▲▼小棕瓶買1送1、美妝特賣會3折起。（圖／品牌提供）

▲今年特賣會同樣推出「好康護照」，可獲得更多好禮。

此外，今年特賣會也依舊有深受消費者喜愛的「好康護照」，不限消費金額即可獲得，憑護照可於8月31日前在大桃園地區百貨櫃點索取各品牌人氣贈品；還有加價購、滿額贈、學生專案等優惠，尤其超值加購活動，各種人氣產品僅需以NT$100～NT$400不等金額即可加購入手，最低1.4折超划算。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 保養, 優惠, 特賣, 特賣會, 活動, 雅詩蘭黛, 小棕瓶, 東方美, RMK, SUQQU, THREE, KANEBO

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