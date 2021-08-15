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最新「香氛沐浴身體乳」盤點！歐舒丹桂花系列、SUQQU香氛防曬乳被推爆

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▲▼ 最新「香氛沐浴身體乳」盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲善用帶有香氛的沐浴清潔品或身體乳就能自然飄香。（圖／翻攝IG@94_j.a）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、記者張毓容攝

迷人的香氣不僅能讓自己心情愉悅，更能散發魅力，讓別人忍不住想靠近你，但有時候在家不想噴香水或想創造自然飄香的小心機，帶有香氛的沐浴清潔品和身體乳就是最佳好幫手！快來看看最近有哪些香氛身體乳、沐浴品好物，不管是單用或跟香水混用都沒問題。

▲▼ 最新「香氛沐浴身體乳」盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

SUQQU 香氛豔澤防曬乳，SPF25/PA+++，100g，NT$1,750。

從上市以來就大受歡迎的SUQQU「香氛護膚系列」，今年夏季以全新「純白花香」限定香味，推出首支防曬香氛身體乳，開頭散發白睡蓮和日本水仙的清新香氣，經過中調花香後，最後轉變成白檀為主的沉穩日式基調。除了優雅花香，添加保濕美容成分的水性配方，質地水潤輕盈，還添加高亮度珠光，柔順肌膚、防曬的同時，讓肌膚更散發美麗光澤。

▲▼ 最新「香氛沐浴身體乳」盤點。（圖／記者張毓容攝）

▲▼ 最新「香氛沐浴身體乳」盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Dior 香氛世家系列 潔膚露，350ml，NT$1,950。

Dior頂級訂製香氛系列「香氛世家（Maison Christian Dior）」，今年將原先系列中的洗手乳配方全面升級為可全身肌膚清潔使用的「香氛世家系列潔膚露」，能為肌膚帶來更細緻豐盈的泡沫，溫柔洗淨肌膚，洗後肌膚舒適柔嫩且散發細緻香氣。今年夏季更為柯勒諾瓦、鑲銀木和伊斯帕罕玫瑰三款香氣推出潔膚露、香氛皂和潤膚乳霜，讓喜愛香氣更延續一系列保養體驗。

▲▼ 最新「香氛沐浴身體乳」盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

歐舒丹 桂花美體乳，250ml，NT$1,280。

歐舒丹今年8月選用香氣馥郁的黃金桂花推出全新「桂花香氛系列」，共有淡香水、護手霜、美體乳、沐浴膠、香氛皂等多種品項。其中桂花美體乳有著輕盈水潤質地，抹於肌膚能快速吸收，並滋潤保濕、使膚觸係柔嫩，同時散發鈴蘭及小蒼蘭交織桂花的細緻持久香氣，包裝瓶更以50%回收再生塑膠製成，可再次重複回收。

▲▼ 最新「香氛沐浴身體乳」盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

KLOWER PANDOR 粲花精靈香水沐浴乳，500ml，NT$480。

KLOWER PANDOR以男女對相為概念，推出4款全新香氛沐浴乳和身體乳。女香「粲花精靈系列」以牡丹與鳶尾花為主打造迷人花香調，再搭配橙花、木蘭花等不同花香揉合出優雅又帶點性感的優雅香氣，而「粲花精靈香水沐浴乳」是使用胺基酸界面活性劑，更添加玻尿酸、膠原蛋白等保濕養護成分，能溫和清潔肌膚，並為肌膚保濕、散發香氣。

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關鍵字：

美妝, 保養, 香氛, 清潔, 沐浴乳, 身體乳, Dior, 香氛世家, SUQQU, 歐舒丹, KLOWER PANDOR

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