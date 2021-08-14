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歐陽娜娜激短裙罕見露逆天比例！「長腿美胸齊發」網讚：長大了

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▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜以少女風格擄獲眾多粉絲，先前更因剪了短髮而登上熱搜，近期她也釋出更多美照，換上粉色深U背心搭配百褶裙裝，更以長襪露出修長美腿，將好身材一次放送，讓網友直呼：「歐陽娜娜長大了」。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜剪了短髮後時常與粉絲分享美照。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜私服造型總是成為亮點，自從剪了短髮之後，她時常PO出美照與粉絲分享，頂著俐落的肩上短髮，歐陽娜娜換上粉嫩色系的深U背心，一次將鎖骨曲線與美胸齊發，再搭配義大利快時尚品牌Brandy Melville緊身長袖，品牌擅長運用美式休閒風注入設計，更以輕薄剪裁包覆身材，讓歐陽娜娜的S曲線一覽無遺。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜比例十分逆天。（圖／翻攝自微博）

視線向下看，歐陽娜娜下身搭配頗具學院風效果的百褶裙，順勢將白皙長腿露出，更換上長襪輔助造型，最後腳踩設計師品牌Marni厚底鞋收尾，整體比例極佳。歐陽娜娜也心血來潮一口氣擺拍多張美照，以各種POSE展現姣好身材，在IG吸引超過20萬粉絲按讚。雖然歐陽娜娜過往時常因身材忽胖忽瘦而登上新聞版面，但此次美照曝光罕見引起網友一面倒稱讚：「歐陽娜娜長大了」、「身材很好」、「這個逆齡逆天了啊」。

關鍵字：

歐陽娜娜, 短髮, 造型

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