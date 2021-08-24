fb ig video ETtoday search mobile

說．流行／看準網美商機「只賣S碼」還爆紅！　揭秘Lisa愛牌Brandy Melville　

>

記者鮑璿安／專題報導

隨著快時尚品牌逐漸佔據女孩們的衣櫃，只認識Zara以及H&M還不夠，義大利品牌Brandy Melville（BM）以休閒少女風格擄獲了許多名人芳心，連向來以精品加身的天團BLACKPINK成員Jennie 、Lisa，都能在她們私服中看見BM的身影。此次《ET FASHION》說流行就來介紹BM爆紅的幕後故事。

Brandy Melville來自義大利

看似濃厚的美式風，其實Brandy Melville是由義大利創辦人Silvio Marsan打造，而品牌名稱靈感源自於兩個英文名字，講述美國女孩Brand與英國男孩Melville在羅馬相戀。創辦人將品牌定位在Forever21以及Urban Outfitters之間，價格也大致落在台幣千元以內，藉此打入學生族的生活圈。

堅持只賣S號

當維多利亞的秘密（Victoria's Secret）找來大尺碼模特兒出鏡形象照，時尚圈不再「以瘦為美」時，Brandy Melville偏偏逆勢操作，品牌向來堅持只賣S號，即便是牛仔褲也不會超過25腰，相當於只有纖細的紙片身材才能穿進BM。品牌也曾表示自家服飾無法滿足所有人，雖然理念受到外界負面評價，但伴隨著罵聲，銷量卻很誠實，成為加州年輕女孩最愛的快時尚品牌。

BLACKPINK成員Jennie 、Lisa掀起露腰風

▲Brandy Melville 。（圖／翻攝自IG）

▲Brandy Melville 。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK成員Jennie 、Lisa都穿著Brandy Melville擺拍   。（圖／翻攝自IG）

連BLACKPINK成員Jennie 、Lisa都在私服中穿上品牌服飾，就足夠證明BM熱潮了，像是Jennie 演繹的經典款式「WYNN TOP系列」，以短版剪裁露出纖細腰身，並加上條紋捲邊設計打造辨識度。或是Lisa的緊身格紋平口上衣，舒適之餘彰顯性感，順勢掀起女孩模仿「露腰風」。

看準KOL趨勢

BM之所以迅速走紅，其實是看準了KOL商機，相當了解時下女孩喜歡什麼，品牌不放過任何人穿著服飾的機會，就連官網上都看不見專業模特兒演繹，而是一般的女孩出鏡，連自家店員也可以是網紅，只要喜愛BM的設計，放美照在社群網站上就達到了宣傳效益，進而讓詢問度激增，自然就是商機。

►說．流行／愛馬仕爆款靈感都是「它」　超像柏金包、這3點一眼辨識

►說・流行／時尚迷必看Netflix《侯斯頓傳奇》　5亮點揭開設計師戲劇一生

►說．流行／曾告ZARA抄襲勝訴　極簡控愛牌Rains「平價北歐雨具」登台

關鍵字：

說流行, Brandy Melville, BM, Jennie , Lisa

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈

林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈

一愛就犯傻的星座Top 4，天秤習慣息事寧人、冠軍跌破眼鏡

一愛就犯傻的星座Top 4，天秤習慣息事寧人、冠軍跌破眼鏡

老饕必收！全台好吃「牛肉麵」TOP10　中原大學這間超夯、冠軍只要100元

老饕必收！全台好吃「牛肉麵」TOP10　中原大學這間超夯、冠軍只要100元

56歲模特兒維持超狂S曲線！　自曝「4個凍齡秘訣」女人都該學 最近落髮好困擾！8大「生髮食物」，趕快吃起來 8月底優惠！85度C限時3天推「第二杯20元」　星巴克週末星冰樂特價 高雄大魯閣改裝出清50品牌3折起　變身2.6萬坪OUTLET明年初登場 20位「95後」日本小鮮肉演員！高顏值來襲　都是日劇熟面孔 「無法成為你期待的樣子，我不抱歉」　肆一的殘酷愛情金句 「南韓第一腿精」不只常露110公分長腿　愛做美甲絕配大戒指

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面