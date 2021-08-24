說．流行／看準網美商機「只賣S碼」還爆紅！　揭秘Lisa愛牌Brandy Melville　

記者鮑璿安／專題報導

隨著快時尚品牌逐漸佔據女孩們的衣櫃，只認識Zara以及H&M還不夠，義大利品牌Brandy Melville（BM）以休閒少女風格擄獲了許多名人芳心，連向來以精品加身的天團BLACKPINK成員Jennie 、Lisa，都能在她們私服中看見BM的身影。此次《ET FASHION》說流行就來介紹BM爆紅的幕後故事。

Brandy Melville來自義大利

看似濃厚的美式風，其實Brandy Melville是由義大利創辦人Silvio Marsan打造，而品牌名稱靈感源自於兩個英文名字，講述美國女孩Brand與英國男孩Melville在羅馬相戀。創辦人將品牌定位在Forever21以及Urban Outfitters之間，價格也大致落在台幣千元以內，藉此打入學生族的生活圈。

堅持只賣S號

當維多利亞的秘密（Victoria's Secret）找來大尺碼模特兒出鏡形象照，時尚圈不再「以瘦為美」時，Brandy Melville偏偏逆勢操作，品牌向來堅持只賣S號，即便是牛仔褲也不會超過25腰，相當於只有纖細的紙片身材才能穿進BM。品牌也曾表示自家服飾無法滿足所有人，雖然理念受到外界負面評價，但伴隨著罵聲，銷量卻很誠實，成為加州年輕女孩最愛的快時尚品牌。

BLACKPINK成員Jennie 、Lisa掀起露腰風

▲BLACKPINK成員Jennie 、Lisa都穿著Brandy Melville擺拍 。（圖／翻攝自IG）

連BLACKPINK成員Jennie 、Lisa都在私服中穿上品牌服飾，就足夠證明BM熱潮了，像是Jennie 演繹的經典款式「WYNN TOP系列」，以短版剪裁露出纖細腰身，並加上條紋捲邊設計打造辨識度。或是Lisa的緊身格紋平口上衣，舒適之餘彰顯性感，順勢掀起女孩模仿「露腰風」。

看準KOL趨勢

BM之所以迅速走紅，其實是看準了KOL商機，相當了解時下女孩喜歡什麼，品牌不放過任何人穿著服飾的機會，就連官網上都看不見專業模特兒演繹，而是一般的女孩出鏡，連自家店員也可以是網紅，只要喜愛BM的設計，放美照在社群網站上就達到了宣傳效益，進而讓詢問度激增，自然就是商機。

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