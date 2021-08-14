fb ig video ETtoday search mobile

「全球最富有女歌手」超狂穿搭走太前面！　肚兜裝＋破洞褲網跪了

>

▲蕾哈娜 。（圖／翻攝自IG）

▲蕾哈娜剛贏得富比世評選「全球最富有女音樂家」頭銜。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

33 歲美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）近期被富比世評選為「全球最富有女音樂家」，淨資產估計達17億美元，就算已經長達5年未發新專輯，憑藉美妝副業Fenty Beauty，蕾哈娜仍穩坐富婆寶座。最近她更被拍到現身街頭的畫面，蕾哈娜不改前衛的衣著造型，以「肚兜」上衣搭配破洞牛仔褲直接搶走全場焦點。

▲蕾哈娜 。（圖／翻攝自IG）

▲蕾哈娜 。（圖／翻攝自IG）

▲蕾哈娜擁有美妝品牌Fenty Beauty、內衣品牌Savage × Fenty 。（圖／翻攝自IG）

蕾哈娜擁有美妝品牌Fenty Beauty、內衣品牌Savage × Fenty，副業經營得有聲有色直接引領時尚流行，光是美妝品牌，去年（2020年）就創下台幣180億元的驚人銷售額，為蕾哈娜贏得全球最富有女音樂家頭銜。

富婆的一舉一動總是受到外界矚目，日前蕾哈娜與男友饒舌歌手 A$AP Rocky 在舉行私人派對後現身街頭，蕾哈娜不改前衛裝扮，綁起包頭與一抹紅唇相襯，以清涼的領巾上衣露出美胸，看來與「肚兜」神似氣場十足。

此外還搭配了BALENCIAGA（巴黎世家）的Slashed Loose Fit 長褲，看似是破洞牛仔褲內套了一件運動褲，其實是品牌專門設計的假兩件造型，以做舊與寬鬆造型打造，看來深得蕾哈娜喜愛，畫面曝光後也引發網友直呼：「富婆的打扮就是不一樣」、「褲子太前衛」、「這身真的只有蕾哈娜可以駕馭」。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌官網）

▲巴黎世家Slashed Loose Fit 長褲原先就有破洞運動褲設計 。（圖／品牌官網）

關鍵字：

蕾哈娜, Rihanna, Fenty Beauty, Savage × Fenty

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「最難搞」3大星座！Top 1愛糾結、連自己都不懂

網公認「最難搞」3大星座！Top 1愛糾結、連自己都不懂

遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

趙麗穎新造型根本仙女下凡！「漸層閃片裙」包覆銷魂曲線美到窒息

趙麗穎新造型根本仙女下凡！「漸層閃片裙」包覆銷魂曲線美到窒息

歐陽娜娜激短裙罕見露逆天比例！「長腿美胸齊發」網讚：長大了 UNIQLO X INES超模聯名穿出法國女人的氣質　必收襯衫、西外搶先看 5分鐘降溫13度！SONY「穿戴式冷暖氣」售價比AirPods便宜 東奧「正妹選手」太會穿！哥倫比亞射箭精靈、烏克蘭柔道天使私服美爆 Jennie、GD偷偷放閃又被發現！「情侶項鍊」太可愛引粉絲注意　 女孩請注意！肩帶常不時滑落，「4大徵兆」提醒你內衣應該換了 星巴克「星光玻璃甜品杯」超夢幻！冰淇淋、優格放裡面都變高級了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面