「全球最富有女歌手」超狂穿搭走太前面！　肚兜裝＋破洞褲網跪了

▲蕾哈娜剛贏得富比世評選「全球最富有女音樂家」頭銜。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

33 歲美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）近期被富比世評選為「全球最富有女音樂家」，淨資產估計達17億美元，就算已經長達5年未發新專輯，憑藉美妝副業Fenty Beauty，蕾哈娜仍穩坐富婆寶座。最近她更被拍到現身街頭的畫面，蕾哈娜不改前衛的衣著造型，以「肚兜」上衣搭配破洞牛仔褲直接搶走全場焦點。

▲蕾哈娜擁有美妝品牌Fenty Beauty、內衣品牌Savage × Fenty 。（圖／翻攝自IG）

蕾哈娜擁有美妝品牌Fenty Beauty、內衣品牌Savage × Fenty，副業經營得有聲有色直接引領時尚流行，光是美妝品牌，去年（2020年）就創下台幣180億元的驚人銷售額，為蕾哈娜贏得全球最富有女音樂家頭銜。

富婆的一舉一動總是受到外界矚目，日前蕾哈娜與男友饒舌歌手 A$AP Rocky 在舉行私人派對後現身街頭，蕾哈娜不改前衛裝扮，綁起包頭與一抹紅唇相襯，以清涼的領巾上衣露出美胸，看來與「肚兜」神似氣場十足。

此外還搭配了BALENCIAGA（巴黎世家）的Slashed Loose Fit 長褲，看似是破洞牛仔褲內套了一件運動褲，其實是品牌專門設計的假兩件造型，以做舊與寬鬆造型打造，看來深得蕾哈娜喜愛，畫面曝光後也引發網友直呼：「富婆的打扮就是不一樣」、「褲子太前衛」、「這身真的只有蕾哈娜可以駕馭」。

▲巴黎世家Slashed Loose Fit 長褲原先就有破洞運動褲設計 。（圖／品牌官網）