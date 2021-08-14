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68%的愛情是從朋友變情人　研究發現2個「主要關鍵」

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▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻,友誼,朋友。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多感情都是從友誼而來，關鍵在時機點跟感覺。（圖／pexels、pixabay）

編輯／借借

愛情究竟怎麼發生的呢？雖然很多美麗的故事都是來自一見鐘情，但現實生活中其實多半來自「朋友關係」，近期加拿大所公布的研究顯示，有3分之2的情侶，其伴侶都是自己原本的朋友，因為很多人都覺得愛情跟友情不相干，其實可能不然，然而「昇華」的關鍵為何？

加拿大維多利亞大學心理學教授Danu Anthony Stinson與其團隊，分析近1900名大學生與成年人，研究並綜合分析愛情是怎麼發生的，結果發現68%的受試者，現在擁有的感情對象，都是從友誼昇華而來。

若再更近一步分析，較為年輕、約莫20歲的受試者，從朋友而演變成愛情的比例更高達85%，Stinson教授表示，許多人都吸往往找個好伴侶，融入自己的生活並增加更多幸福感，所以特別關注朋友變情人的面向。

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

此份研究結果也發表在《社會心理學與性格科學》期刊中，說明許多受調查的大學生，都是當了一至兩年的朋友，才進而交往，平均時間約莫是22個月。但之前有些研究文獻則顯示，認識並當了太久的朋友的關係中，約僅8%的比例變成情侶關係，也就是，當了越久的朋友之後，你們之間越不可能。

其實大部分人認識時，便已經開始發展朋友關係，不帶感情意圖的純友誼，反而讓心能自然的彼此靠近，近半數的受訪者也說，先當朋友是他們偏愛的交往模式。

▲▼愛情,愛人,貓咪,情侶。（圖／翻攝自pixabay）

Stinson教授也認為，雙方若培養出穩固的友誼，而其互動總是熱絡的彼此回應，態度平等且關心對方，就非常有可能發展出一段幸福的伴侶關係。另一位心理系教授Gary Lewandowski Jr.則表示，大家都關注在情感中炙熱、吸引力的部分，或許能讓兩人走進婚姻，但婚姻生活「互相陪伴」才是重點，也就是喜歡與對方融洽的一起過日子。

這種互相尊重、關照與善意，是不是很像部分友情發展出的模式？如果你的周邊朋友出現了某種感覺，別再以為這只是錯覺，或許你們之間的互動，才是最能長期交往的關鍵力量。

▲▼情侶,戀愛,感情。（圖／Pixabay）

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 友達以上, 朋友變情人

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