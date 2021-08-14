5個愛情變質的跡象　「紀念日、吵架只用錢解決」

▲對於兩人的相處，久而久之有些事變理所當然，事實上正是變質徵兆。（圖／unsplash，以下同）

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愛情是這樣的，兩個人在一起走著，不會只碰到快樂的事，也會有悲傷、衝突、誤解難受，而這也是印證愛情的一環，然而，時間與情緒的消磨持續無情，究竟你還愛著對方嗎？或是對方的心已經慢慢離去？亦或你的舉動在加速感情變質？下列這5個跡象代表你們的情感正被快速的破壞，這些行為「一點也不正常」。

▲兩人在一起最終都要找到平衡點。

遷怒對方

在過了很糟的一天後，你會怨恨對方，應該好好安慰你卻什麼也沒做，跟他訴苦時還在看球賽，甚至不問你今天吃飽了沒有。或許對方沒有達到你要的貼心程度，但9成的情緒應該自己負責，不要遷怒他人，雖然互相是親密的人，但不能要對方承受你百分百的依賴，他總有一天會受不了。

▲越親密越容易遷怒對方，請記得無論多熟都沒必要承受情緒虐待。

不說明原因的生氣

對方不是「互相的蛔蟲」，每個人都有屬於自己的地雷，對一件事情生氣不明講，你要對方怎樣？低身下氣跟你問原因嗎？換作是你也不會這麼做，若再搞些小動作想讓對方關注，反而會惹得他越來越火。有話直說，即使是小事，因為小事也會變成惡意的種子，拿出來討論溝通，即使對方無法理解，至少也明瞭了你的地雷，日後別踩。

▲對方沒必要知道你在想什麼，有事就直接說出來溝通。

愛提分手

這種殺雞取卵的做法，不僅是幼稚，簡直是情緒勒索，小劇場不要太飽滿，分手訊息每天都在上演，不也一直告訴對方「你自己能輕易放棄這段感情」，潛意識的叫對方持續抽身，最後就會回報到你身上。

用錢解決一切

有錢有身家確實是現在擇偶的優勢之一，但錢無法解決感受問題，在爭吵之後用錢收買對方，或是紀念日等重要日子，花大錢去吃昂貴大餐，還不如好好跟對方傾訴你愛他，只會用錢解決一切，代表只會走捷徑，沒打算用心在對方身上。

▲與其所有事都用物質滿足對方需求，還不如有時拿出自己的心意。

過度嫉妒

許多人認為嫉妒是代表在乎對方，但吃醋跟嫉妒是不一樣的，過度查勤、透看電郵等不理性的「嫉妒舉動」，另一面也透露不安全感，以及不信任對方的態度，有時候會適得其反，以溝通與冷靜的態度去面對對方的行為舉止，才是能真正解決問題的辦法。

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