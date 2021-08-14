日網超準心理測驗 「水族館最想看哪種生物」洩漏真實愛情觀

▲到了水族館最想看哪種生物，透露你的潛在愛情觀。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

七夕單身也沒關係，了解自己再去愛人更重要，日本網站Googirl發布一個水族館看海洋生物的心理測驗，從你最想觀看的海洋生物就可測出你的真實愛情觀，你是浪漫派還是壓抑派，測試一下是否看穿你的內心想法。

疫情步入平緩，若你今天前往水族館，你最想要看的海洋生物是哪一種呢？從你選擇的生物可透露你對愛情的渴望和角色。

1.水母



2.海豚表演



3.企鵝



4.熱帶魚

選擇水母的你

水母漂浮在水中有種說不出的神秘魅力，意味著你和其他人比起，對感官世界更為好奇。平常較為害羞，不太好意思表達浪漫，戀愛中也常因為壓抑總是無法盡情做自己，其實你內心有強烈的慾望，對於性方面十分的嚮往享受。

選擇海豚表演的你

海豚表演一直水族館最有人氣的活動，喜歡海豚表演的你，很重視伴侶關係，你期待的另一半是一個很可靠的人，希望兩個人能夠互補且共同成長，前提是兩人的關係要對等，是最好的朋友也是情人。

選擇企鵝的你

企鵝的可愛模樣真是讓人喜愛，你特別能欣賞別人的優點，容易被和自己和不同的另一半吸引，在你心中不管是年齡差又或是異國戀都沒有問題，愛上了就很容易陷入，不會太理會身旁朋友的聲音。

選擇熱帶魚的你

在水中游來游去的熱帶魚，五顏六色的讓人看著好療癒，喜歡觀賞熱帶魚的你，心中某塊位置仍保持童真，愛情方面也屬於浪漫派，期待從一而終的戀情，很嚮往和青梅竹馬或是初戀對象結婚，仍相信靈魂伴侶的出現。

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