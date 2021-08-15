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星・變美／昆凌28歲更少女！越活越美就靠這「5招 」

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▲▼昆凌28歲更少女！越活越美就靠這5招 。（圖／翻攝自IG）

▲昆凌嬰兒肥消失，五官變得更深邃立體。（圖／翻攝自IG/hannah_quinlivan）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日前才歡度28歲生日的昆凌，在IG宣告現在的她很幸福快樂，而她的狀態也越來越少女，身為二寶媽的她不只是身材越來越好，美貌更是巔峰，素顏上鏡更被網友驚呼太美，《ET FASHION》整理昆凌美麗祕訣，趕快一次學起來！

#每天大量喝水

每天一定會補充大量水分，身體若是缺水就容易口乾舌燥，適時補充水分也能讓膚質更透亮，除了喝水養顏，她也會特別補充含豐富膠原蛋白食物，用食補來補足自己慢慢流失的部分。

#保濕第一

乾性肌膚的她，平常保養最注重保濕，平時卸妝洗臉後會使用化妝水打底，接著再敷上面膜，最後再用一層乳液鎖住肌膚水分，保養品用量不手軟，最在意的就是透亮光澤感。


#維持45公斤完美體態

昆凌生完孩子靠著運動習慣，體重長年維持在45公斤，體態比少女時更完美。她曾公開分享她盡量把三餐控制在8小時以內，空腹時間拉長至16小時，空腹時間盡量喝水，控制時間吃東西，就不用刻意選擇什麼能吃、什麼不能吃，對她來說更容易執行。

#自帶香氣是禮貌

她認為女生身體一定要香香的，像是夏季天氣悶熱又容易流汗，她一定會隨身攜帶香水，出門也會噴上止汗噴霧。平時更是香氛控，洗澡時會選擇有香味的沐浴乳，搭上同款身體乳，自然香味能在身體慢慢釋放，就像自己的天然體香。

#按摩耳下穴道消水

她分享重要場合前，一定會喝黑咖啡加上泡熱水澡，幫助加速新陳代謝，排出體內多餘水分，像是女生都很在意的臉部水腫問題，她會按摩耳下穴道使輪廓線更明顯，她強調按起來雖然有點痛，但是排水效果非常好。

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關鍵字：

昆凌, 保養祕訣, 星變美

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