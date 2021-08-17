SK-II明星級「彈力精萃」3500元→1650元　逆齡養出少女肌

文／C編

每個女人都想永遠不衰老，即便實際上已是熟齡，也希望可以逆生長，看起來青春如少女，那麼基礎保養就要好好做，挑對保養品、按部就班認真呵護肌膚，讓歲月的痕跡消失於無形。「Her和她」推出「SK-II R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃30ml」，裡面含有的PITERA成分，幫助逆轉肌齡，保有Q彈水煮蛋肌。

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SK-II R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃內含R.N.A複方和PITERA，幫助調理肌膚乾燥與細紋，同時添加地中海角豆萃取成分，幫助保濕潤澤，看起來濃稠的質地，一抹就會化成水，非常輕透同時又帶有保濕度。

其中關鍵成分PITERA，更是可以年輕的秘訣，關於這個成分的傳奇故事，想必很多人已經耳熟能詳，起因於有人發現年邁的釀酒師手，雙手卻依舊細緻，才知道原來是酒粕中PITERA的功勞，此後，SK-II在保養品之中加入PITERA，帶給肌膚逆齡能量，成就出一件件明星商品。

▲保養一定要持之以恆。（圖／pexels）

這款彈力精萃跟青春露一樣，也是品牌非常經典的明星商品，盤點網路評價，幾乎一面倒的說好用，「這瓶精華液非常滋潤、乳狀質地可完美滲透進肌膚，吸收快速不黏膩，且提供恰如其分的保濕力」、「用完肌膚變得緊緻又澎潤」！

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「Her和她」推出「SK-II R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃30ml」，原價3500元、特價1650元，用超便宜的價格就可以買到網友狂讚的精華液，做好基礎保養，讓肌膚凍齡、逆齡，保持少女狀態。